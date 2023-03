Atlético-MG empata em Bogotá e fica perto da vaga de grupos da Libertadores

O Atlético-MG arrancou um bom empate, por 1 a 1, nesta quarta-feira, diante do Millonarios, em Bogotá, na Colômbia pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores. O segundo duelo é na próxima quarta-feira (dia 15), no Mineirão e a equipe que vencer garante vaga na fase de grupos, cujo sorteio está marcado para dia 27.

O primeiro tempo foi disputado em bom nível técnico pelas equipes. Com toque de bola refinado, o Millonarios se posicionou com a intenção de encurralar o Atlético-MG em seu campo. Mas apesar do maior domínio da bola, o time colombiano não conseguiu furar o bloqueio da bem postada zaga mineira.

O Atlético-MG mostrou entrosamento para armar bons contra-ataques e esteve mais perto gol na primeira metade da etapa inicial. Aos 14 minutos, Paulinho forçou o goleiro Montero a fazer bela defesa. Aos 24, Dodô lançou Hulk, que ganhou na corrida da zaga do Millonarios, mas botou muita força a bola na hora de tentar encobrir Montero e finalizou por cima do travessão.

Organizado, o Atlético-MG tomou conta da partida e conseguiu diminuir a pressão imposta pelo adversário. Aos 33, Hulk acertou forte chute da intermediária, mas Montero, mais uma vez, apareceu bem no lance.

Quando parecia que o Atlético-MG havia encaixado a marcação, um kance de bola para arada deixou o time da casa em vantagem no placar. Aos 41 minutos, David Silva subiu mais alto que Jemerson e cabeceou bem para fazer a 1 0 para o Millonarios.

O segundo tempo voltou com forte marcação dos dois lados. O Millonarios manteve sua pressão, mas . De novo, foi o Atlético-MG que teve uma grande chance de marcar. Lançado por Allan, Hulk surgiu livre dentro da área, encheu o pé em cima de Montero, autor de mais uma boa defesa.

Aos 22, um ótimo lançamento de Jemerson encontrou o atacante Paulinho diante de Montero. Desta vez, o goleiro não levou vantagem e viu a bola morrer dentro de sua meta.

O jogo ganhou intensidade com as equipes tentando a vitória. O técnico Alberto Gamero fez alterações e colocou equipe colombiana no ataque. O Millonarios quase fez o segundo com Cataño, mas permaneceu vulnerável aos contra-ataques do Atlético-MG. Mas o empate prevaleceu.

FICHA TÉCNICA

MILLONARIOS 1 X 1 ATLÉTICO-MG

MILLONARIOS – Álvaro Montero; Perlaza (Alba), Llinás, Vargas e Bertel; Vásquez (Juan Pereira), Giraldo, Cataño (Paredes), David Silva e Cortés (Valencia); Leonardo Castro (Uribe). Técnico: Alberto Gamero.

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia (Mariano), Mauricio Lemos, Jemerson e Dodô; Otávio, Allan (Igor Gomes), Edenílson e Patrick (Hyoran); Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS – Davis Silva aos 41 minutos do primeiro tempo. Paulinho aos 20 do segundo.

ÁRBITRO – Piero Maza (CHI).

CARTÕES AMARELOS – Perlaza, Vásquez, Paulinho, Saravia e Hulk.

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio El Campín, em Bogotá, Colômbia.