Atlético-MG diz que árbitro mentiu sobre expulsão de Hulk e o compara a José Roberto Wright

O Atlético-MG ironizou, pelas redes sociais, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima pela expulsão do atacante Hulk diante do Palmeiras na segunda-feira. O clube alega que o árbitro mentiu na súmula do jogo válido pela nona rodada do Brasileiro.

O clube mineiro exibiu um vídeo do dublador Gustavo Machado para mostrar o episódio que causou polêmica. “Com qual adjetivo podemos definir a arbitragem de ontem? A julgar pela dublagem, uma conclusão é certa: o sr. Rodrigo “Wright” Pereira de Lima faltou com a verdade na súmula do jogo”, afirmou o clube nas redes sociais.

O “Wright” faz menção ao ex-árbitro José Roberto Wright, que expulsou cinco jogadores do time mineiro em duelo contra o Flamengo, pela Copa Libertadores de 1981. O Flamengo foi campeão da competição pela primeira vez naquela edição após passar pelo rival mineiro na fase de grupos.

Na súmula, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou ter sido ofendido por Hulk. O jogador foi advertido com cartão amarelo aos 31 minutos do primeiro tempo após falta a favor do Atlético-MG. Ele reclamou da demora para a marcação e, conforme a súmula, “desaprovou com palavras ou gestos as decisões da arbitragem”.

Na sequência, Hulk levou o segundo amarelo e foi expulso. “Após receber cartão amarelo por reclamação, o mesmo partiu em minha direção de maneira acintosa, ficando face a face comigo e gritando de forma desrespeitosa as seguintes palavras: me diz o porquê do cartão, me diz o porquê”, relatou o árbitro na súmula.

No momento da expulsão, o Atlético-MG perdia por 1 a 0. O jogo em Belo Horizonte terminou 4 a 0. Além disso, após o apito final, Paulinho também foi expulso por “conduta violenta” contra o lateral Marcos Rocha, do Palmeiras.