Atlético-MG derrota Bahia e fica em vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia no último domingo, pelo Brasileirão, o Atlético-MG voltou a receber o time tricolor no Mineirão, nesta quarta-feira, e venceu novamente, desta vez por 2 a 0, em jogo válido pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O placar foi aberto por Zaracho e fechado por Hulk, que já havia marcado dois gols no jogo do final de semana.

A vaga nas quartas de final será decidida na próxima quarta-feira, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Com o resultado construído em Belo Horizonte, a equipe mineira avança mesmo se perder por um gol de diferença. O Bahia, por sua vez, precisa vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou abrir vantagem de três gols para passar direto à próxima fase.

Assim como no jogo de domingo, o Atlético começou marcando presença no campo de ataque, porém com dificuldades para superar a bem posicionada defesa adversária. Quando roubava a bola, o Bahia tentava avançar com velocidade para pegar os atleticanos desprevenidos, estratégia que rendeu frutos aos 17 minutos, quando Ronaldo recebeu de Gilberto, tirou a marcação da jogada e ficou cara a cara com Everson, mas chutou em cima do goleiro.

O contra-ataque, principal arma baiana, mal voltou a aparecer após a chance desperdiçada por Ronaldo. Por outro lado, o time mineiro, mesmo com mais posse de bola, não tinha sucesso em articular jogadas de perigo, cenário que persistiu até os minutos finais da etapa inicial. Então, aos 36 minutos, a troca de passes encaixou e levou os atleticanos para dentro da área adversária. A jogada terminou com Zaracho abrindo o placar, apenas empurrando para a rede após cruzamento rasteiro de Dodô.

Após momentos finais do primeiro tempo em ritmo bastante acelerado, com os dois times criando jogadas de perigo, o Bahia iniciou o segundo tempo dominando o jogo, caprichando na hora da transição ofensiva, o que concentrava as ações no campo atleticano. Em menos de dez minutos, o time tricolor levou perigo com Rossi, em um chute que passou perto do travessão, e com Gilberto, parado por defesa de Everson.

Diferente do Bahia, que não aproveitou o bom momento que teve no jogo, o Atlético foi incisivo quando voltou ao ataque. Aos 28 minutos, Zaracho aproveitou erro na saída de bola, ficou com ela e tocou para Hulk, que arrancou para dentro da área e chutou no canto para marcar o segundo gol mineiro. O time baiano mostrou abatimento após o gol sofrido e não conseguiu responder, apesar de algumas investidas pontuais. Assim, o 2 a 0 continuou no placar até o apito final.

Antes do reencontro para decidir a vaga nas oitavas, os dois times vão a campo no próximo domingo para jogar a 14ª rodada do Brasileirão. O Atlético-MG recebe o Athletico-PR no Mineirão, às 16 horas, enquanto o Bahia enfrenta o Sport em Pituaçu, a partir das 18h15.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 2 x 0 BAHIA

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano, Réver, Júnior Alonso e Dodô; Allan, Tchê Tchê (Neto), Zaracho (Calebe) e Nacho Fernández (Hyoran); Hulk (Nathan) e Savarino (Eduardo Sasha). Técnico: Cuca.

BAHIA – Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Jonas (Lucas Araújo), Patrick de Lucca e Daniel (Matheus Galdezani); Rossi, Gilberto e Ronaldo César (Rodriguinho). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS – Zaracho, aos 36 minutos do primeiro tempo. Hulk, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gilberto, Junior Alonso, Nino Paraíba e Zaracho.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).