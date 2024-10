Atlético-MG confirma lesão muscular de Rubens e fica sem laterais-esquerdos para ‘decisões’

O técnico Gabriel Milito ganhou um grande problema no Atlético-MG na preparação para o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco, e o início da busca Poor vaga na decisão da Copa Libertadores, diante do River Plate. Sem Guilherme Arana, viu exames detectarem lesão muscular em Rubens e a equipe agora não tem laterais-esquerdos para escalar.

“Após a partida diante do Grêmio, em que se queixou de dores na coxa direita, o lateral Rubens foi avaliado e submetido a exames que confirmaram uma lesão no músculo adutor. O jogador já iniciou tratamento com a fisioterapia na Cidade do Galo”, anunciou o Atlético-MG nesta sexta-feira.

Convocado para a seleção brasileira, o titular Guilherme Arana foi cortado após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda durante o jogo de ida com o Vasco, em Belo Horizonte. Mesmo dizendo que não era nada grave, dificilmente terá condições de participar da volta, dia 19, no Rio. Rubens entrou e era a opção de Milito, mas acabou também machucado.

Sem outro lateral-esquerdo no grupo, o técnico argentino terá de improvisar no setor ou voltar a atuar com esquema de três zagueiros e o meia Gustavo Scarpa atuando como ala. Antes de encarar os cariocas, porém, o time tem compromisso no Castelão, diante do Fortaleza, e a dúvida é: não seria um risco usar a única opção antes das decisões?

Logo depois de visitar o Vasco, o Atlético-MG já entra em campo na Arena MRV pela semifinal da Libertadores diante do River Plate. A esperança é que Arana ou Rubens se recuperem até lá. Mas os treinos dos próximos dias servirão para Milito já buscar alternativas.

Nem só de notícias ruins viveu o Atlético-MG nesta sexta. O atacante Alisson está recuperado e pronto para reforçar o time. “O atacante Alisson, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, foi liberado pelo DM e está à disposição da comissão técnica para a sequência da temporada. Bom retorno, Alisson!”