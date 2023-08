Atlético-MG confirma estreia oficial da Arena MRV em duelo com o Santos

A Arena MRV, novo estádio do Atlético-MG, receberá sua primeira partida oficial às 18h30 deste domingo, em duelo com o Santos, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O local já havia recebido eventos-teste, como um amistoso entre lendas do clube mineiro, e a diretoria aguardava a resolução de ajustes e burocracias, agora concluídas. Na segunda-feira, foi sacramentado um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, após apresentação de laudos de segurança, para liberar a realização da partida.

Embora a capacidade da arena seja de 46 mil pessoas, o jogo de estreia será aberto para um público de 30 mil torcedores, conforme anunciado pelo clube em comunicado divulgado nesta terça-feira. Ainda não foram disponibilizadas informações sobre a venda de ingressos. “Valeu a pena sonha e acreditar. O próximo domingo, 27 de agosto, será um dia histórico para o Galo e a Massa Atleticana. Está confirmada a estreia do Atlético na Arena MRV, estádio próprio do clube, na partida contra o Santos”, celebrou o clube.

A Arena MRV foi construída em três anos em um terreno de 128 mil metros quadrados doado pelo empresário Rubens Menin, um dos donos da SAF atleticana – os outros são Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. São 112 camarotes, 45 bares e lanchonetes, um restaurante, 42 banheiros, todos adaptados para pessoas com deficiência, e 2.300 vagas de estacionamento. Apesar da dívida de R$ 1,8 bilhão, a maior dos clubes brasileiros, o Atlético ergueu a arena com seus próprios recursos, sem que o futebol seja impactado.

O clube vendeu por R$ 350 milhões 50,1% de um shopping que lhe pertencia em uma região nobre de Belo Horizonte, levantou R$ 60 milhões com a venda do nome do estádio para a construtora MRV Engenharia, empresa ligada à família Menin, e conseguiu o restante por meio da comercialização de cadeiras cativas e camarotes por 15 anos. Inicialmente, o estádio custaria R$ 410 milhões. No entanto, o valor subiu para R$ 650 milhões por causa da inflação, que elevou o preço dos insumos e, no fim, vai custar R$ 750 milhões.

O Atlético coloca sua Arena como “a mais tecnológica da América Latina”. O estádio dispõe de dois telões com 144m² cada, 600 painéis de led e o acesso será feito por reconhecimento facial. Além disso, promete uma conexão de internet melhor do que a dos demais estádios do país.

Segundo o clube, a arena é, também, a mais sustentável do Brasil. No terreno ao lado existe uma reserva ecológica de mata atlântica preservada de 26 mil metros quadrados, com duas nascentes que foram recuperadas. O clube se comprometeu a plantar 46 mil árvores em parques da cidade, uma para cada assento do estádio, num período de dez anos.