Atlético-MG bate Carabobo e segue busca da vaga na fase de grupos da Libertadores

O Atlético-MG segue vivo na briga para disputar a fase de grupos da Copa Libertadores, ao fazer o dever de casa nesta quarta-feira e derrotar o Carabobo-VEN, por 3 a 1, no Mineirão, pela segunda fase preliminar da competição internacional.

Como haviam empatado o confronto de ida, por 0 a 0, o time brasileiro entrou em campo precisando de uma simples vitória para se classificar. Hulk, Paulinho e Edenílson colaboraram com os gols. Além da vaga, o Atlético-MG também garantiu premiação de US$ 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões).

O adversário na terceira fase sairá do confronto entre Millonarios-COL e Universidad de Quito-EQU, que se enfrentam na quinta-feira, na Colômbia. No confronto de ida, no Equador, os times não tiraram o zero do placar.

Com bola rolando, o Atlético-MG impôs seu ritmo e abriu 2 a 0 em pouco tempo. Aos 15 minutos, Paulinho tocou para Hulk e o atacante finalizou de primeira, não dando chances de defesa ao goleiro venezuelano. Foi o 13º gol do time na temporada 2023, sendo o oitavo de Hulk.

Animado e empurrado por seu torcedor, o Atlético-MG foi em busca do segundo gol e ampliou aos 18, desta vez após o goleiro Vachoux espalmar chute de Pedrinho e entregar a bola nos pés de Paulinho, que só teve o trabalho de completar para as redes.

O placar de 2 a 0 deu tranquilidade ao Atlético-MG, que administrou a vantagem até os minutos finais antes do intervalo. O que ninguém esperava era que o Carabobo descontasse aos 47 minutos, após chute de fora da área de Pernía.

No segundo tempo, o Carabobo perdeu Pernía logo aos três minutos, por fazer falta dura em Hulk e receber o cartão vermelho. Isso facilitou a vida do time brasileiro, que construiu a vitória com tranquilidade.

Aos 27 minutos, quando a bola sobrou para Edenílson de frente para o gol e ele finalizou rasteiro no canto direito, deixando os mineiros em boa situação pela vaga.

E o placar poderia ter sido ainda mais elástico. Aos 34 minutos, Vargas deu ótimo passe para Patrick, que foi derrubado dentro da área por Juan Cuesta. Dois minutos depois, Vargas cobrou para fora e não mudou o placar, mantido em 3 a 1 até o apito final.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 1 CARABOBO-VEN

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Maurício Lemos (Nathan Silva), Jemerson e Dodô; Allan, Edenílson (Igor Gomes), Patrick (Hyoran) e Pedrinho (Zaracho); Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

CARABOBO-VEN – Vachoux; Juan Cuesta, Lujano, Aponte e Pernía; Gustavo González (Moussa Bagayoko), Francisco Flores, Juan Pérez e Covea (Carlos Sosa); Balza (Gabriel Vargas) e Apaolaza (Edson Tortolero). Técnico: Juan Tolisano.

GOLS – Hulk, aos 15, Paulinho, aos 18 e Pernía, aos 47 minutos do primeiro tempo; Edenilson, aos 27 do segundo.

ÁRBITRO – Gery Vargas (BOL).

CARTÕES AMARELOS – Edenílson, Allan e Hulk (Atlético-MG); Juan Custa, Gustavo González e Juan Pérez (Carabobo).

CARTÃO VERMELHO – Pernía (Carabobo).

PÚBLICO – 46.482 pagantes.

RENDA – R$ 2.290.179,00.

LOCAL – Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).