Atlético-MG anuncia venda de ingressos para jogo com o Palmeiras na Libertadores

Enquanto a polêmica de público nos jogos do Brasileirão deu a tônica para a 21ª rodada, com protesto de 17 clubes contra o Flamengo, que queria a presença da torcida diante do Grêmio, no Maracanã, o Atlético-MG, um dos “isentos” no caso, ao lado do Cuiabá, vai fazer valer a liberação de torcedores em jogos da Libertadores e anunciou o início das vendas de bilhetes para a volta da semifinal com o Palmeiras, para a próxima segunda-feira.

Os preços para o jogo do dia 28 de setembro, no Mineirão, variam entre R$ 147,00 e R$ 360,00 para os sócios do clube. O torcedor “comum” terá de desembolsar entre R$ 420,00 e R$ 720,00 por uma entrada para ver a partida de volta. As equipes iniciam a briga por vaga na decisão na terça-feira, no Allianz Parque, sem público.

“A venda de ingressos para a volta da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, começará nesta segunda (20), às 21h. A partida será no dia 28/09, às 21h30, no Mineirão. O acesso à esplanada será fechado às 20h30”, informou o clube mineiro em suas redes sociais.

Algumas recomendações devem ser seguidas pelos torcedores mineiros, sob ameaça de impedimento ao acesso no estádio em caso de descumprimento. O principal é a apresentação de teste de covid-19 impresso, com resultado negativo, realizado no período de 72 horas que antecede a partida, “independentemente de o torcedor já estar plenamente vacinado”. Os testes serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio.

Além disso, o torcedor do Atlético-MG terá de apresentar o voucher do ingresso nominal (digital ou impresso), o documento de identificação e utilizar máscara (obrigatoriamente cobrindo boca e nariz).

O Atlético-MG negociou com vários fornecedores para que os torcedores possam realizar os testes com o menor custo possível. Não foi informado quantos ingressos estarão disponíveis à torcida. A venda será online.