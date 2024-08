Atlético-MG anuncia Deyverson: ‘Assumir a 9 é muita responsabilidade e espero por frutos bons’

Com Hulk machucado, Vargas atuando pouco e Alan Kardec sem espaço, o Atlético-MG oficializou nesta quarta-feira a contratação do centroavante Deyverson, com passagem vitoriosa no Palmeiras e que chegou para assumir a pesada e histórica camisa 9 do clube. O jogador já vinha jogando no Cuiabá e está à disposição do técnico Gabriel Milito.

“A camisa 9 do Galo tem um novo dono! O clube chegou a um acordo de transferência com o centroavante Deyverson, de 33 anos, que estava no Cuiabá. O jogador chegou a Belo Horizonte na noite da última segunda-feira para iniciar os exames médicos até a assinatura do contrato. O vínculo de Deyverson no Atlético vai até dezembro de 2025”, anunciou o clube.

Em Belo, Horizonte, o atacante será mais uma opção ofensiva para Milito, mas apenas no Brasileirão e na Libertadores, por já ter defendido o Cuiabá na Copa do Brasil. Com 10 gols e 7 assistências em 22 jogos na atual temporada, o reforço chegou bastante elogiado.

“Goleador e decisivo dentro da área, campeão no Brasil e com boas passagens pela Europa. O camisa 9 chega para aumentar o repertório ofensivo do Galo e ajudar na sequência da Libertadores e Brasileirão! Ele gosta de cravar!”, postou o Atlético-MG em suas redes sociais.

O polêmico jogador chegou mandando recado à torcida que fará de tudo para ajudar na nova casa e pediu que a massa atleticana “esqueça possíveis provocações no passado”. Não escondeu, contudo, um certo receio em escolher a tão emblemática camisa 9.

“Quando surgiu a conversa sobre a 9, eu fiquei um pouco nervoso. É muita responsabilidade, de grandes jogadores que vestem a 9, Dadá, Reinaldo, Tardelli… E quando surgiu a conversa, perguntei se não tinha outro número. Me falaram a 29 e a 19. Olhei para minha mulher e ela disse que tinha de ser a 9. Vai ser, a gente pega essa responsabilidade e espero que dê muitos frutos bons.”