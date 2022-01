Atlético-MG anuncia ampliação de contrato do goleiro Everson até o fim de 2025

O Atlético-MG conquistou o título do Brasileirão com grande contribuição de sua defesa, a melhor da competição. Satisfeito com as apresentações do goleiro Everson, o clube mineiro resolveu ampliar o contrato que terminaria apenas no fim de 2022 para outras três temporadas, até dezembro de 2025.

“Tem paredão até 2025! Ele foi um dos grandes destaques do Alvinegro na última temporada, tinha contrato até o fim de 2022, e agora assina a renovação até 31/12/2025. Everson, a Massa te abraça!”, anunciou o Atlético-MG em suas redes sociais.

A renovação do goleiro é a primeira garantia no campeão nacional, após saídas de Nathan para o Fluminense, Hyoran para o Red Bull Bragantino e a iminente negociação de Alonso com o futebol russo. Ainda há a indefinição da permanência do atacante Diego Costa.

Everson tem 96 jogos disputados com a camisa o Atlético-MG, com 61 vitórias, 20 empates e 15 derrotas. Sofreu 79 gols e conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 2020 e 2021, o Brasileirão e a Copa do Brasil no ano passado.

Everson foi contratado em 2020 ao mesmo tempo em que o clube mineiro acertou com Rafael, do Cruzeiro. Vitor ainda estava no elenco, mas o ex-santista chegou com moral e aos poucos foi se firmando na posição. Viveu altos e baixos, porém, nem sempre sendo unanimidade naquele ano. Chegou a bater boca com torcedores em momento de instabilidade do time, após cometer algumas falhas. Não se intimidou, deu a volta por cima e hoje é titular indiscutível.