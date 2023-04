Atlético-MG anuncia a contratação do volante argentino Rodrigo Battaglia

O Atlético-MG anunciou neste sábado, a contratação do argentino Rodrigo Battaglia, de 31 anos a fim de reforçar o time visando o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e as outras competições para o restante da temporada. O volante vai assinar um contrato até o final de 2024 após passar por exames médicos nos próximos dias.

A diretoria do clube mineiro trabalhou intensamente para atender o pedido do técnico Eduardo Coudet. Battaglia chegara para suprir a vaga de Allan, que sofreu uma lesão.

Antes do Mallorca, o volante argentino já havia passado por Portugal (Braga, Moreirense, Chaves e Sporting), Argentina (Huracán e Rosario Central) e Espanha (Alavés). Neste sábado, o time espanhol anunciou em suas redes sociais o desligamento do volante

Rodrigo Battaglia já foi inscrito, inclusive, na pré-lista da Libertadores, mas para poder reforçar a equipe o clube precisará acertar a papelada até segunda-feira. O Atlético-MG estreia no torneio sul-americano na quinta-feira, contra o Libertad, do Paraguai, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Além do clube paraguaio, o Atlético-MG terá no Grupo G o Alianza Lima, do Peru, e o Athletico Paranaense. Coudet aposta em sua experiência internacional principalmente para as partidas como visitante da Libertadores.