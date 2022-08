Atlético-MG acerta venda de fatia de shopping por R$ 340 milhões

O grupo de shopping centers Multiplan anunciou a compra da fatia restante de 49,9% do shopping center Diamond Mall, em Belo Horizonte, que pertencia ao Atlético Mineiro. Com isso, passa a deter 100% do shopping. O valor a ser pago é de R$ 340 milhões.

Do montante total, R$ 136 milhões serão pagos à vista e R$ 204 milhões em 12 parcelas mensais, indexadas ao IPCA. Segundo a Multiplan, “a conclusão da aquisição está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais em negócios desta natureza, entre elas, a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)”.

O Atlético-MG era o único dono do Diamond Mall até 2017, quando vendeu uma participação de 50,1% para a Multiplan, que já administrava o empreendimento. O clube tem hoje uma dívida estimada em mais de R$ 1,3 bilhão, a maior do futebol brasileiro, e está também às voltas com as obras de seu estádio próprio, com inauguração prevista para o ano que vem.

Os recursos da venda da fatia restante no Diamond Mall devem ser usados pelo clube para abater dívidas e reduzir o desembolso com juros.