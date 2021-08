Atlético-MG acerta contratação de Diego Costa com contrato até 2022

Atacante construiu sua vitoriosa carreira na Europa, com passagens marcantes no Atlético de Madrid e no Chelsea

Diego Costa, enfim, foi oficializado como novo reforço do Atlético-MG. Clube e o experiente jogador chegaram a um acordo e o anúncio da contratação aconteceu na noite deste sábado, após a vitória da equipe mineira, líder do Brasileirão, por 2 a 0 sobre o Palmeiras no Mineirão.

“Do mundo para Belo Horizonte: Diego Costa agora é do Clube Atlético Mineiro!”, escreveu o clube em suas redes sociais, onde também publicou vídeo com lances e gols do atacante.

Horas antes do anúncio, viralizou na internet um vídeo em que o atacante manda um recado para a torcida atleticana. “Fala, torcida mais engajada do Brasil. Muito obrigado pelo apoio. Aqui é Galo”, disse o jogador na gravação.

O acordo é válido até o fim de 2022. Natural da cidade sergipana de Lagarto, Diego Costa ainda está na Espanha e é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames e assinar o novo vínculo no início da semana.

O atacante construiu sua vitoriosa carreira na Europa, com passagens marcantes no espanhol Atlético de Madrid e no inglês Chelsea. O Atlético-MG será o primeiro clube do sergipano como atleta profissional no Brasil.

Diego Costa saiu muito cedo do Brasil. Depois de uma passagem pelo futebol português, foi para o Atlético de Madrid onde se solidificou como um dos grandes centroavantes do futebol mundial. Ele também jogou por Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Rayo Vallecano.

Diego defendeu o Barcelona-SP, entre os anos de 2004 e 2005. Depois disso, foi adquirido pelo Sporting, que o emprestou ao Penafiel. Consagrou-se no Atlético de Madrid e jogou em outros clubes espanhóis. Também fez parte da equipe do Chelsea que venceu o Campeonato Inglês nas temporadas 2014/2015 e 2016/2017.

Em julho de 2013, chegou a ser convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para três amistosos da seleção brasileira em Londres, na Inglaterra. Meses depois, optou por jogar pela Espanha e estreou na seleção daquele país, que defendeu, inclusive, na Copa do Mundo daquele ano.

Sem oportunidades no Atlético de Madrid na última temporada, decidiu romper seu contrato em dezembro de 2020. Frequentemente especulado no Palmeiras, de quem se declara torcedor, acabou chegando a um acordo com a equipe atleticana após vários meses sem jogar.