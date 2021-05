Atlético-GO se recupera no Chile e vence a primeira na Sul-Americana

Após tropeçar na estreia, o Atlético-GO se recuperou na Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, quando visitou o Palestino (CHI) e venceu por 1 a 0, no estádio El Teniente, em Roncagua, no Chile. Zé Roberto fez o gol da vitória logo aos dez minutos do primeiro tempo.

O resultado é importante para que o time brasileiro que não deixe o Libertad (PAR) disparar na liderança do Grupo F. Com a vitória, o Atlético-GO aparece em segundo lugar com quatro pontos, pois empatou em casa sem gols com o Newells Old Boys-ARG. Dois pontos atrás do time paraguaio, com seis. Já o Palestino é o lanterna da chave sem nenhum ponto.

Esta foi apenas a segunda partida fora do país do Atlético-GO. Aliás, a primeira foi justamente no Chile, numa derrota para o Universidad Católica por 2 a 0 pela Copa Sul-Americana de 2012.

Mesmo fora de casa, o Atlético-GO não se intimidou, saiu para o jogo e mereceu a vitória parcial antes do intervalo. É verdade que o Palestino teve a primeira chance de abrir o placar, logo aos dois minutos, quando Barticciotto finalizou da pequena área e Fernando Miguel fez boa defesa.

Mas aos poucos o time goiano equilibrou as ações e aos dez minutos abriu o placar. A zaga do Palestino saiu jogando errado, o atacante Zé Roberto invadiu área e finalizou com categoria na saída do goleiro Toselli.

No segundo tempo, o Atlético-GO soube administrar o resultado e poderia até ter aumentado a vantagem no placar. Aos 28 minutos, João Paulo saiu na cara do gol, finalizou por cima do goleiro, mas Suárez conseguiu tirar a bola quase em cima da linha.

A imposição do time brasileiro seguiu até o apito final. Aos 37, Janderson recebeu ótimo passe de André Luiz e finalizou para uma grande defesa de Toselli, que passou a ser o grande nome do time chileno em campo por evitar um placar mais elástico.

O Atlético-GO voltará a campo na quinta-feira para enfrentar o Libertad (PAR), às 19h15, em Assunção (Paraguai). Já o Palestino (CHI), na terça-feira receberá o Newells Old Boys (ARG) às 21h30, novamente em Roncagua (Chile).