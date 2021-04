Esporte Atlético-GO perde gols e só empata com Newell’s Old Boys na Sul-Americana

Apesar da superioridade e das oportunidades criadas, principalmente no segundo tempo, o Atlético-GO não saiu de um empate por 0 a 0 com o Newell’s Old Boys (ARG) na noite desta terça-feira, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela primeira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

O empate acaba tendo gosto amargo para o time brasileiro, que mostrou ansiedade no primeiro tempo, mas que na etapa final criou pelo menos três grandes chances de balançar as redes. O empate de todo modo não é ruim, pois teoricamente o Newell’s Old Boys é um dos favoritos da chave, que ainda tem Libertad (PAR) e Palestino (CHI), que se enfrentam na próxima quinta-feira no Paraguai.

Em Goiânia, o primeiro tempo foi bastante equilibrado e com o Atlético-GO tentando impor seu ritmo para abrir o placar. Ansioso em campo, o time goiano tentou explorar a velocidade dos seus atacantes, mas só conseguiu chegar de forma efetiva aos 42 minutos, em finalização de Danilo Gomes em que o goleiro Aguerre fez ótima defesa.

Já o Newell’s Old Boys manteve postura cautelosa desde o início e optou por explorar os contra-ataques. Em sua melhor oportunidade do primeiro tempo, aos 39, Maxi Rodríguez cruzou na área e Lema, de cabeça, quase acertou o canto do goleiro Fernando Miguel.

Na etapa final o time goiano voltou com postura mais ofensiva e com apenas 30 segundos quase abriu o placar em finalização forte e cruzado de Janderson. O mesmo Janderson perdeu outra grande chance aos 10 minutos, após falha do sistema defensivo argentino em que o jogador não concluiu ao gol.

O time argentino conseguiu cessar por um período as investidas do Atlético-GO, mas já na reta final o time brasileiro voltou a incomodar. Aos 38, Dudu tocou para Roberson na pequena área e o atacante finalizou em cima da marcação e a bola bateu no travessão.

Os minutos finais foram de ataque contra defesa, com o Atlético-GO buscando a vitória, mas prevaleceu a defesa argentina, garantindo o empate sem gols na capital goiano. Aos 47 minutos o atacante Roberson do Atlético-GO foi expulso por levar o segundo cartão amarelo.

O Atlético-GO voltará a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Palestino (CHI) às 21h30, em Santiago (Chile). Enquanto o Newell’s Old Boys, no mesmo dia e horário, receberá o Libertad (PAR) em Rosário (Argentina).