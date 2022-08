Atlético-GO e Cuiabá empatam em Goiânia e seguem ameaçados pelo rebaixamento

No duelo dos desesperados, Atlético-GO e Cuiabá ficaram no empate por 1 a 1 na noite de domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Antônio Accioly, os goianos saíram na frente, mas, com a expulsão de Lucas Gazal, ainda no primeiro tempo, a situação ficou complicada. Com um a mais no segundo tempo inteiro, os cuiabanos insistiram até empatar, mas não conseguiram a virada.

O resultado manteve os times na mesma situação na tabela. Pior para o Atlético-GO, somando 22 pontos, segue em 19º lugar, amargando a vice-lanterna. Em 16º, com 23 pontos, o Cuiabá é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas pode entrar na zona da degola se o Avaí, com 23 pontos, vencer o Internacional na segunda-feira.

Sabendo do risco que uma derrota poderia complicar a vida pela luta contra o rebaixamento, tanto Atlético-GO quanto o Cuiabá, foram mais conservadores na hora de atacar. Eles não se expunham muito e quando chegavam ao ataque, esbarravam na falta de qualidade de passe, principalmente no último passe antes da finalização.

O jeito foi tentar o jogo aéreo. Isolado, Deiverson era a única alternativa dos cuiabanos e pouco teve espaço para tentar algo. Pelo lado atleticano, as jogadas começaram a fluir pelo lado direito. Aos 33, Aírton partiu pela ponta direita e cruzou. A bola encontrou a cabeça de Churín, livre de marcação, apenas cabeceou no canto esquerdo de Walter.

O gol colocou o Atlético-GO fora da zona de rebaixamento e animou a torcida. Mas, nos acréscimos, o zagueiro Lucas Gazal se atrapalhou, foi desarmado por Valdívia e, para consertar, parou o lance com falta. No momento, o árbitro deu cartão amarelo. Após rever o lance no VAR, a cor do cartão mudou para vermelho.

Foi um prato cheio para o Cuiabá ir para o abafa nos minutos finais. Dentro da área, Gava finalizou, a bola desviou em Willian Maranhão e passou raspando a trave. No minuto seguinte, André Luís mandou uma bomba, esquentando as luvas de Renan. Segurando a vitória parcial.

Na volta do intervalo, o técnico António Oliveira modificou o Cuiabá, com entradas de Sidcley e Daniel Guedes nas laterais e Alesson no lugar de Valdívia. Deixou claro que o intuito era ir para cima do dono da casa, que por sua vez, teve que tirar seu atacante mais agudo, Wellington Rato, substituído por Wanderson, para recompor a marcação.

Acuado, o time de Jorginho não conseguia prender a bola no ataque, ficando refém das investidas dos cuiabanos. Alugando o campo de ataque, o goleiro Renan começou a ser bastante exigido. Primeiro espalmou chute forte de Pepê. Depois, com certa tranquilidade, agarrou o chute de Gava. Na melhor chance do Cuiabá, Pepê saiu cara a cara após tabela com Deyverson, mas novamente parou em Renan.

De tanto insistir, o Cuiabá chegou ao empate, aos 35 minutos, com Rodriguinho. Após cobrança de escanteio, o meia, com seu 1,77 metro, subiu no meio da defesa goiana e de cabeça venceu o goleiro Renan.

Após o gol, o Cuiabá se lançou ao ataque em busca da virada. No abafa, o gol não saiu por detalhes. Após Renan defender chute de Gava, Alesson ficou com o rebote e Hayner salvou em cima da linha. Logo depois, o chute de André Luis explodiu no travessão de Renan. Apesar da insistência, o jogo acabou empatado.

Na próxima rodada o Atlético-GO tem pela frente o clássico contra o Goiás, no sábado, dia 27, às 16h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). Um dia depois, no domingo, dia 28, às 18h, o Cuiabá recebe o Santos, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 X 1 CUIABÁ

ATLÉTICO-GO – Renan; Hayner, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique; Marlon Freitas (Baralhas), Willian Maranhão e Wellington Rato (Wanderson e Rhaldney); Airton, Luiz Fernando (Léo Pereira) e Churín (Peglow). Técnico: Jorginho.

CUIABÁ – Walter; João Lucas (Daniel Guedes), Marllon, Joaquim e Osorio (Sidcley); Camilo (Rodriguinho), Gabriel Pirani (André Luís), Rafael Gava, Pepê e Valdívia (Alesson); Deyverson. Técnico: António Oliveira.

GOLS – Churín, aos 33 minutos do primeiro tempo. Rodriguinho, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Valdívia e Daniel Guedes (Cuiabá); Churín e Willian Maranhão (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO – Lucas Gazal (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA – R$ 40.065,00.

PÚBLICO – 4.578 pagantes.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO).