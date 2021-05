Atlético-GO bate Libertad no Paraguai e vira líder de seu grupo na Sul-Americana

Aos 38 anos, sendo cinco dedicados ao Vasco, o goleiro Martín Silva bem que tentou estragar os planos do Atlético-GO, mas Zé Roberto e Arnaldo conseguiram levar a melhor sobre o goleiro na vitória do time goiano por 2 a 1 sobre o Libertad, nesta quinta-feira à noite, no Defensores del Chaco, em Assunção, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Bareiro fez para os donos da casa.

O resultado positivo fez o clube goiano roubar a liderança dos paraguaios no encerramento do turno pelo Grupo F. Agora, o invicto Atlético lidera com sete pontos, um a mais do que o Libertad. O Newell’s Old Boys chegou aos quatro pontos, enquanto o Palestino amarga a lanterna sem pontuar.

O Atlético-GO tomou conta do primeiro tempo. Arthur Gomes foi o responsável pela primeira tentativa aos 18 minutos. Ele recebeu de João Paulo e encheu o pé, mas Martín Silva defendeu. Aos 20 minutos, foi a vez de Zé Roberto testar e o goleiro do time da casa voltou a trabalhar bem.

A resposta do Libertad veio só aos 37 minutos, quando Martínez acertou a trave do goleiro Fernando Miguel. Dois minutos depois, porém, o Atlético foi certeiro. Zé Roberto tabelou com João Paulo e mandou no ângulo para fazer um senhor gol.

O segundo tempo foi mais morno. O Atlético-GO criou, aos 16 minutos, com Igor Cariús. Ele chutou firme a bola passou perto. Aos 22 minutos, o Libertad respondeu com Villalba que bateu, mas Nathan apareceu duas vezes para fazer o corte.

Aos 40 minutos, Arnaldo recebeu de João Paulo, ajeitou e bateu para ampliar. Seis minutos mais tarde, Bareiro recebeu cruzamento de Villalba e descontou de cabeça.

Na abertura do returno, o Atlético-GO receberá o Palestino, em Goiânia, na próxima terça-feira (11), às 21h30. Na quarta, também às 21h30, o Libertad voltará a jogar como mandante contra o Newell’s Old Boys.