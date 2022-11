Atlético de Madrid perde para o Mallorca e volta a decepcionar no Espanhol

A fase do Atlético de Madrid não é fácil. O time do técnico Diego Simeone voltou a decepcionar no Campeonato Espanhol, nesta quarta-feira, ao perder para o Mallorca, por 1 a 0, em Palma de Maiorca, no duelo válido pela 14ª rodada.

Com este resultado, o Atlético de Madrid fica em sexto lugar na classificação, com 24 pontos, enquanto o Mallorca sobe para 19 pontos, na décima colocação. A liderança é do Barcelona, com 37, seguido pelo Real Madrid, com 32.

O primeiro tempo do Atlético de Madrid foi horroroso. A atuação da equipe deixou Simeone desesperado à beira do gramado. Sem inspiração e criatividade, a equipe abusou dos lançamentos longos e errados, favorecendo o trabalho da zaga do Mallorca.

Aos 16 minutos, a zaga do Atlético falhou feio e o Mallorca teve a oportunidade de trocar passes dentro da grande área para servir Muriqi: 1 a 0 no placar.

Mesmo desorganizado, o Atlético ficou mais tempo com a posse de bola e no campo de ataque. Chegou a marcar com Morata, aos 21 minutos, mas o VAR flagrou irregularidade no lance e anulou o gol. Além disso, pouco exigiu do goleiro Rajkovic.

No segundo tempo, o Atlético voltou com as mesmas dificuldades, enquanto no Mallorca o destaque foi o meia sul-coreano Lee Kang-in, que foi o organizador das jogadas do time anfitrião até acabar com o fôlego.

O Atlético apesar de ficar bastante tempo com a bola só teve uma chance em um chute longo de Morata, após uma falha da zaga do Mallorca.

O melhor momento do jogo foi aos 37 minutos. Cada time teve uma grande chance. Primeiro foi o Atlético, com Morata, após cruzamento de Griezmann. Rajkovic agarrou a bola em cima da linha. No contra-ataque, o Mallorca teve oportunidade de liquidar o jogo, após passe de Muriqi para Ndiaye, mas o atacante chutou em cima de Oblak.

Aos 40 minutos, mais um lance ofensivo do Atlético com os mesmos protagonistas. Griezmann cruzou da esquerda, Morata tocou e Rajkovic fez defesa sensacional.

Daí até o fim, o Atlético pressionou bastante, mas não teve forças para conseguir pelo menos o empate e diminuir mais um prejuízo.

OUTROS JOGOS

Mais três partidas foram disputadas nesta quarta-feira pelo Espanhol: Almería 1 x 0 Getafe, Sevilla 1 x 2 Real Sociedad e Espanyol 0 x 1 Villarreal.