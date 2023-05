Atlético de Madrid perde para lanterna e segue em 3º no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de voltar para a vice-liderança do Campeonato Espanhol ao ser derrotado pelo Elche por 1 a 0, neste domingo, no estádio Manuel Martínez Valero, pela 34ª rodada.

Com o resultado, o Atlético de Madrid acabou ficando em terceiro lugar, com 69 pontos, contra 82 do Barcelona e 71 do Real Madrid. Para o Elche, o resultado não interferiu em nada. Lanterna, o time chegou aos 19 pontos e já está rebaixado.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio entre as duas equipes, mas o Elche acabou sendo mais efetivo e conseguiu fazer o único gol do jogo na etapa inicial. Grbic não desviou uma bola lançada na área e a sobra ficou para Fidel que mandou para as redes e fez 1 a 0 na partida.

Em sua melhor oportunidade no duelo, o atacante Morata conseguiu efetuar o cabeceio, mas o goleiro Edgard Badia, bem colocado, fez a defesa e garantiu a vitória parcial de sua equipe até o final do primeiro tempo.

Com mais posse de bola, os donos da casa acabaram chegando com mais frequência ao gol adversário. A marcação severa também chamou a atenção e inibiu o Atlético de Madrid de tentar se impor no primeiro tempo.

O jogo caiu de produção no segundo tempo. O Atlético apresentou um jogo mais consistente, mas não conseguiu transformar esse volume em superioridade. O Elche recuou sua marcação e conseguiu anular o adversário até que com certa facilidade.

Os treinadores argentinos, Beccacece e Simeone queimaram várias substituições no segundo tempo, o que contribuiu e para quebrar o ritmo do confronto, que teve poucas chances de gol. O Elche pareceu mais lúcido e seguiu criando as melhores oportunidades.

Aos 44 minutos, após um erro da defesa do Atlético, Lucas Boye ficou em boa situação. Ele tentou caprichar, mas acabou jogando a bola à direita do gol. Com isso, o duelo acabou com vitória do Elche por 1 a 0.

Mais cedo, o Valencia derrotou o Celta Vigo fora de casa por 2 a 1 e subiu para o 14º lugar, com 37 pontos, ganhando um fôlego na luta contra o rebaixamento. O Celta é o 13º, com 39.