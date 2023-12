Atlético de Madrid passa sufoco, mas vence o lanterna Almería pelo Campeonato Espanhol

Um primeiro tempo dos sonhos e uma etapa complementar digna de pesadelos. Foi dessa maneira que o Atlético de Madrid sofreu para derrotar o lanterna Almería por 2 a 1, neste sábado, no estádio Metropolitano, pelo Campeonato Espanhol.

Apesar do segundo tempo ruim, o time do técnico Diego Simeone chegou aos 34 pontos e deu um passo importante para se aproximar do pelotão de frente da competição. Ainda sem vencer no Espanhol, o Almería faz a pior campanha do torneio: até aqui, foram quatro empates e 12 derrotas.

Após garantir os três pontos diante de sua torcida, o Atlético volta a campo pelo torneio no próximo final de semana. No sábado, o compromisso é contra o Athletic de Bilbao. Já o Almería joga como mandante e recebe o Mallorca no domingo.

À vontade, o Atlético balançou a rede logo aos seis minutos. Griezmann apareceu livre de marcação para concluir um cruzamento de Samuel. O lance, no entanto, foi revisado e o gol acabou anulado por impedimento.

O panorama do jogo não mudou, o time da casa seguiu tendo liberdade no campo de ataque e, aos 17 minutos, Morata abriu a contagem em um lindo lance. Ele recebeu a bola na área, driblou o zagueiro e o goleiro antes de inaugurar o marcador.

Cinco minutos depois, mais festa para os donos da casa. Llorente recebeu bom passe de Griezmann e entrou sem marcação pelo lado direito. Ao chegar na linha de fundo, ele cruzou rasteiro para Angel Correa fazer 2 a 0.

Sem fazer muito esforço, o Atlético ainda perdeu a oportunidade de fazer mais um ainda no primeiro tempo. Morata achou espaço e arriscou a finalização da entrada da área, assustando o goleiro Luis Maximiano.

No segundo tempo, a equipe de Diego Simeone diminuiu o ritmo e permitiu a reação do rival. Aos 17 minutos, o brasileiro Léo Baptistão aproveitou rebote dentro da área e chutou no canto para descontar: 2 a 1.

A pressão mudou de lado, o Almería passou a se arriscar mais e o Atlético de Madrid se viu obrigado a recuar para defender o resultado. Com defesas importantes, o esloveno Jan Oblak trabalhou bastante para segurar as investidas dos atacantes rivais e, assim, garantir o triunfo da sua equipe.