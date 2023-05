Atlético de Madrid goleia Cádiz e assume a vice-liderança no Campeonato Espanhol

Com uma exibição digna de elogios e uma grande atuação de Griezmann, o Atlético de Madrid desbancou o Real Madrid do segundo posto do Campeonato Espanhol e assumiu a vice-liderança da competição. Nesta quarta, o time do técnico Diego Simeone derrotou o Cádiz por 5 a 1 e soma agora 69 pontos, um a mais que o rival madrilenho. Isolado no topo, o Barcelona contabiliza 82.

Em ritmo frenético, os donos da casa saíram em vantagem logo no início da partida . Griezmann aproveitou bom passe de Carrasco e chutou forte para fazer 1 a 0. Inspirado, o francês também foi responsável pelo segundo gol. Após tabelar com Lemar, ele finalizou com categoria para ampliar a vantagem e fazer a festa da torcida com menos de meia hora de confronto.

No segundo tempo, o time voltou a balançar a rede. Morata recebeu passe de Hermoso e, sem marcação, não teve trabalho para fazer o terceiro. Jogando em ritmo de treino, o quarto gol não demorou a sair. Carrasco cobrou pênalti e mexeu novamente no placar.

Completamente entregue em campo, o Cádiz descontou em um arremate cruzado de Lozano. O Atlético, no entanto, seguiu mostrando sua vocação ofensiva e marcou o quinto gol com Molina. Bem colocado, ele executou uma finalização certeira e fez 5 a 1 aos 28 minutos da etapa final.

Com o fim da competição se aproximando, o Atlético concentra agora o foco para próxima rodada. No domingo, a equipe enfrenta o Elche fora de casa disposto a defender a segunda colocação. O Cádiz entra em campo na sexta-feira e encara o Mallorca em busca de uma reabilitação no torneio.

Mais dois jogos completaram a rodada desta quarta do Espanhol. O Getafe derrotou o Celta de Vigo por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Enes Ünal em cobrança de pênalti. Com a vitória, a equipe chegou aos 34 pontos, mas ainda figura na zona de rebaixamento. Na zona intermediária, o Celta se mantém com 39.

Valência e Villarreal também entraram em campo e ficaram no empate de 1 a 1. Os dois gols do jogo aconteceram no segundo tempo. Jackson marcou para os visitantes enquanto Lino deixou tudo igual para o Valência. Na classificação, o Villarreal aparece em quinto lugar com 54 pontos. Já o Valência tem apenas 34 e está uma posição acima da zona de descenso.