Atlético de Madrid fecha naming rights de estádio com sauditas: ‘Mais importante da história’

Nem Wanda, tampouco Civitas. A partir de agora a casa do Atlético de Madrid se chama Riyadh Air Metropolitano. O clube espanhol anunciou nesta quarta-feira o acordo de naming rights para seu estádio. A companhia aérea já estampava sua marca no uniforme do time masculino e agora assume toda a operação de patrocínio pelos próximos nove anos.

As obras para as mudanças na fachada do moderno estádio estão em andamento para a volta do time ao local, em jogo marcado para o dia 20 de outubro, pelo Campeonato Espanhol, diante do Leganés. A instalação do novo nome do estádio nas fachadas principal, nordeste e sudeste ocorrerá nas próximas semanas.

“Bem-vindo ao Riyadh Air Metropolitano! Chegamos a um acordo de nove anos com nosso principal patrocinador para a nomeação do nosso estádio. A primeira partida com esse novo nome será o jogo contra o Leganés em 20 de outubro”, informou o Atlético de Madrid, sem revelar as cifras envolvidas no negócio com os sauditas.

“Riyadh Air Metropolitano, é assim que nosso estádio será conhecido como resultado do acordo de nove anos firmado com nosso principal patrocinador para a nomeação da casa do Atlético. A companhia aérea nativa digital premium da Arábia Saudita se tornou a principal patrocinadora do clube em 10 de agosto de 2023 e agora servirá como a nomeação do nosso estádio. A relação entre as duas entidades fica ainda mais fortalecida com este novo acordo estratégico até 2033, que torna a empresa saudita a patrocinadora mais importante da história do clube”, seguiu a entidade.

Durante o primeiro ano de patrocínio, o logotipo da Riyadh Air aparecia na frente dos uniformes do time masculino profissional em todas as partidas nacionais e internacionais.

“É uma honra nos tornarmos o parceiro de nomeação do Riyadh Air Metropolitano e estender nossa parceria com o Atlético de Madrid até 2033. Ambas as organizações são motivadas a ter sucesso no mais alto nível e ter nosso nome em um estádio tão icônico elevará a conscientização da Riyadh Air em todo o mundo esportivo e além”, disse Tony Douglas, CEO da empresa aérea.

“Pouco mais de um ano após assinar o acordo de patrocínio com a Riyadh Air, estamos todos orgulhosos e muito felizes em anunciar a extensão da parceria assinada então com o acordo pelo qual nosso estádio será chamado de Riyadh Air Metropolitano. Obrigado a Tony Douglas e sua equipe por confiarem no Atlético de Madrid como um parceiro estratégico para o lançamento e desenvolvimento de seu ambicioso projeto global”, completou Miguel Ángel Gil, CEO do Atlético de Madrid.