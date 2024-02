Esporte Atlético de Madrid faz 5 a 0 no Las Palmas e acirra briga pelo 3º lugar do Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid não tomou conhecimento do Las Palmas neste sábado, venceu por 5 a 0, e acirrou a briga com o Barcelona pelo terceiro lugar do Campeonato Espanhol. O duelo aconteceu no estádio Metropolitano, pela 25ª rodada, com destaque para os atacantes Llorente e Ángel Correa, com dois gols cada.

Com a vitória, o Atlético de Madrid dá uma reposta às críticas, já que vinha de dois tropeços consecutivos no Campeonato Espanhol. O time do técnico Diego Simeone, agora, tem 51 pontos, contra 61 do líder Real Madrid e 56 do Girona, segundo colocado. O Las Palmas, por sua vez, perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação para a Liga Europa, e ficou estacionado nos 35.

Llorente, que é volante de origem e já jogou em praticamente todas as posições, foi escalado como um “falso 9”, e surpreendentemente deu resultado. Logo aos 15 minutos, ele se aproveitou de uma falha do zagueiro para mandar no fundo das redes.

E Llorente estava iluminado. Aos 20, ele já fez o segundo. A defesa do Las Palmas falhou de novo e entregou a bola de bandeja para o espanhol. Na cara do gol, só rolou para fazer 2 a 0. O Las Palmas até tentou diminuir, mas o chute de Munir El Haddadi passou raspando o travessão.

O segundo tempo foi um passeio. O Atlético de Madrid marcou o terceiro logo no primeiro minuto e desmobilizou de vez o adversário. Koke recebeu dentro da área e ajeitou de cabeça para Ángel Correa, que só teve o trabalho de desviar para ampliar o placar.

Aos 17, o mesmo Ángel Correa fez o quarto em cobrança de pênalti, aí o Las Palmas já estava entregue e só torceu para o árbitro apitar o fim de partida, mas não antes do sofrer o quinto gol. Riquelme fez grande jogada e deu para Depay, que tocou por cima do goleiro para decretar a goleada.

O Las Palmas ainda tentou um gol de honra nos minutos finais, mas o arremate de Cardona acabou saindo fraco e permitiu uma grande defesa do goleiro Oblak, que não teve sua meta vazada neste sábado.

O Atlético de Madrid volta a campo no sábado, às 17h (horário de Brasília), para enfrentar o Almería, no Juegos Mediterrâneos, em Almería. No dia seguinte, às 14h30, o Las Palmas recebe o Osasuna, no Gran Canaria, em Las Palmas.