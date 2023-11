Atlético de Madrid é superado pelo Las Palmas e perde chance de assumir a liderança do Espanhol

O Atlético de Madrid viu cair a sequência de seis triunfos consecutivos no Campeonato Espanhol ao ser derrotado pelo Las Palmas por 2 a 1, nesta sexta-feira, no Gran Canaria, em Las Palmas, pela 12ª rodada. De quebra, desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do torneio.

O resultado deixou o Atlético de Madrid no terceiro lugar, com 25 pontos. No entanto, ainda pode ser ultrapassado pelo Barcelona, que tem 24. O Real Madrid lidera, com 28, mesma pontuação do Girona. O Las Palmas é o nono, com 17.

O Las Palmas não se intimidou por enfrentar o Atlético de Madrid e foi para a pressão assim que a bola rolou, mas encontrou uma das principais características da equipe de Simeone: uma defesa forte. O time visitante soube se fechar, equilibrou o duelo e criou boa oportunidade aos 23 minutos. Rodrigo Riquelme invadiu a área e chutou rasteiro no meio do gol. Alvaro Valles jogou para o escanteio.

Apesar do susto, o Atlético de Madrid não conseguiu se impor contra o adversário e, inclusive, teve menos posse de bola. A deficiência na criação ficou evidente em ambos os times. Com isso, o primeiro tempo acabou no 0 a 0.

O Las Palmas voltou para o segundo tempo com a mesma vontade do início da etapa inicial e conseguiu chegar ao gol. Aos seis minutos, Alberto Moleiro achou Kirian dentro da área. Ele acertou um belo chute, no canto esquerdo, para inaugurar o marcador.

O Atlético de Madrid sentiu o gol e deixou o adversário mais à vontade na partida. O Las Palmas, então, aproveitou e fez 2 a 0. Aos 30, Benito Ramirez recebeu de El Haddadi e soltou o pé para superar o goleiro Oblak.

Em grande vantagem, o Las Palmas recuou e deu a bola para o Atlético de Madrid, que diminuiu. Álvaro Morata recebeu de Rodrigo Riquelme e pegou de primeira para mandar no fundo das redes. O time visitante ainda esboçou uma pressão no final, mas não conseguiu evitar a derrota.

A rodada continua neste sábado com quatro jogos, com destaque para o confronto entre Real Sociedad, quinto colocado, e Barcelola, quarto, no Anoeta.