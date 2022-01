Esporte Atlético de Madrid é eliminado pela Real Sociedad na Copa do Rei e amplia crise

O Atlético de Madrid aumentou nesta quarta-feira sua série de insucessos nos últimos jogos ao dar adeus nas oitavas de final da Copa do Rei, com derrota por 2 a 0 para a Real Sociedad, em San Sebastián. Segunda eliminação seguida da equipe após adeus na semifinal da Supercopa da Espanha, há uma semana.

Com o revés diante do time basco nesta quarta-feira, os comandados do técnico Diego Simeone agora somam seis derrotas nos últimos 10 jogos. São três tropeços seguidos e temporada bastante complicada.

Com 16 pontos de distância do líder Real Madrid no Espanhol e após duas eliminações, restará ao time de Madri os duelos das oitavas da Liga dos Campeões, na qual serão azarões diante do Manchester United de Cristiano Ronaldo, nos dias 23 de fevereiro e 13 de março.

Nesta quarta, em Anoeta, os donos da casa saíram na frente na metade do primeiro tempo, após cabeçada de Januzaj aproveitando cruzamento preciso de Zaldúa. Depois do intervalo, o Atlético prometia reagir, mas um erro do zagueiro brasileiro Felipe custou caro e particamente selou a queda.

O defensor se enrolou com a bola, perdendo-a para Oyarzabal. Sorloth aproveitou a sobra e bateu da entrada da área para ampliar. Com dois gols de desvantagem, o Atlético de Madrid não teve mais forças para reagir e acabou dando adeus à Copa do Rei.

Para piorar, os próximos compromissos, nos quais precisa reagir para espantar a má fase, são diante de rivais duros pelo Campeonato Espanhol: Valencia e Barcelona.