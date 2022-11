Atlético de Madrid e Bétis empatam e ficam longe de Barcelona e Real no Espanhol

A rodada de domingo do Campeonato Espanhol foi boa para Real Madrid e Barcelona. Atlético de Madrid e Bétis apenas empataram suas partidas e chegaram aos 24 pontos, contra 34 do time catalão e 32 da equipe merengue, que ainda joga nesta segunda-feira, contra o Rayo Vallecano.

Em clássico regional, Bétis e Sevilla ficaram no 1 a 1 em duelo que teve três expulsos, neste domingo, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. No primeiro tempo, Montiel, do Sevilla, aos 38, e Kékir, do Bétis, aos 48. No segundo, Borja Iglesias levou vermelho logo aos 4 minutos e deixou os anfitriões com nove jogadores em campo.

Jogando em casa, o Bétis abriu o placar com um gol contra de Jesús Navas. No lance, Alex Telles deu um chutão para a lateral, mas a bola bateu no pé esquerdo de Navas e encobriu o goleiro Bounou. Gudelj, porém, empatou para o time do técnico Jorge Sampaoli aos 36 da etapa final. Com o resultado o Bétis ficou em quarto lugar com 24 pontos. O Sevilla é apenas o 17º (com 11).

O Atlético de Madri tropeçou em casa diante do Espanyol mesmo com um jogador a mais desde os 28 minutos do primeiro tempo quando Leandro Cabrera foi expulso.

Apesar disso quem abriu o placar, aos 17 minutos do segundo tempo, Sergi Darder deu um belo voleio dentro da pequena área. Seis minutos depois João Félix recebeu lançamento, matou no peito, entrou na área e acertou um chute no canto direito.

O Atlético soma agora 24 pontos e ocupa a terceira colocação (leva a melhor no número de gols sobre o Bétis). O Espanyol é o 16º. (12 pontos).

Já o Real Sociedad ficou no 1 a 1 com o Valencia, em casa, graças a um gol contra de Guillamón, aos 10 minutos. Os visitantes empataram só no segundo tempo, com Samuel Lino, aos 25, quando já estavam com um jogador a mais (Elustondo foi expulso aos 17 da primeira etapa).

O Mallorca derrotou o Villarreal por 2 a 0, fora de casa, com gols de Muriqi, aos 32 do primeiro tempo, e Amath, 30 do segundo, que acertou um chute cruzado de fora da área, sem chances para o goleiro.