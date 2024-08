Atlético de Madrid desperdiça muitos gols e só empata com o Espanyol no Campeonato Espanhol - O Liberal

Esporte Atlético de Madrid desperdiça muitos gols e só empata com o Espanyol no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid voltou a desperdiçar dois pontos no Campeonato Espanhol. Na estreia, o time ficou duas vezes atrás do placar e buscou o 2 a 2 com o Villarreal. Já nesta quarta-feira, criou inúmeras chances no Wanda Metropolitano, teve um gol anulado pelo VAR e acabou amargando um frustrante 0 a 0 com o Espanyol (vinha de duas derrotas), pela terceira jornada. Em dia no qual podia até golear, a má pontaria custou caro.

A quem investiu pesado e prometia andar lado a lado com os principais rivais na luta pelo título na Espanha, já são quatro pontos de desvantagem em relação ao líder Barcelona, com campanha perfeita, e podendo ficar a dois do Real Madrid, caso o time de Carlo Ancelotti supere o Las Palmas nesta quinta.

Com o Civitas Metropolitano lotado e com enorme festa, os jogadores do Atlético partiram com tudo para o ataque para quebrar rápido o paredão defensivo do Espanyol, então na penúltima posição. Os primeiros 15 minutos foram de massacre total, mas sem o buscado gol.

García salvou na finalização de Riquelme e viu a batida do lateral brasileiro Samuel Lino terminar na trave. Atordoado, os visitantes não conseguiam passar do meio. Grande contratação, Julian Álvarez desviou raspando, assim como Sorloth. Diego Simeone lamentava na beira do campo o tanto de oportunidades desperdiçadas.

Sob orientações para ter calma, os jogadores do Espanyol demoraram para “entrar no jogo.” Apenas após a metade da etapa que conseguiram colocar a bola do chão e trocar alguns passes. E, enfim, chegaram na frente, com cabeçada sem perigo à meta de Oblak. Após a pausa para hidratação, Puado teve a chance de colocar os visitantes na frente, livre, mas bateu de canela.

Os times foram ao vestiários com sentimentos distintos. Os mandantes desapontados por não transformar a superioridade em vantagem no placar e o Espanyol aliviado após suportar uma pressão gigantesca. García segurou a cabeçada de Sorloth e o chute colocado de Samuel Lino nos acréscimos da fase.

A falta de pontaria irritou Diego Simeone, que deixou Julian Álvarez, Samuel Lino e Molina no vestiário, voltando com os titulares Griezmann, Llorente e Barrios. Com as três trocas, o técnico imaginava deixar o Atlético ainda mais ofensivo e preciso.

E o tão buscado gol saiu aos 13 minutos em jogada esquisita de bate e rebate na área. Após tabela, Llorente tocou para cruzamento da direita e falha de García, que rebateu para a área. Koke desviou e, em cima da linha, Riquelme abriu o marcador. Após consulta ao VAR, porém, o lance acabou anulado por impedimento do autor do gol. Voltaria a anotar impedido Aso 52 da fase final.

Em etapa com menos chances e mais equilibrada, até o astro Griezmann fracassou em sua primeira oportunidade. Desconfiado que estivesse impedido, saiu cara a cara e mandou para fora. Aos 42, Riquelme desviou de leve, errando o alvo. Ainda anotaria em impedimento aos 52. Em dia no qual a boca insistiu em não entrar (em lance válido), o 0 a 0 acabou frustrante a quem dominou, pressionou e perdeu muitos gols.

O Atlético de Madrid volta a campo no sábado para dura visita ao Athletic de Bilbao, no San Mamés, onde o time fez 1 a 0 no Valencia nesta quarta, gol de Prados. O Espanyol recebe o Rayo Vallecano no mesmo dia. A rodada ainda teve Real Valladolid 0 x 0 Leganés e Real Sociedad 1 x 2 Deportivo Alavés.