Atlético de Madrid derrota Betis e assume o 4º lugar do Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid voltou a figurar dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Na tarde deste domingo, derrotou o Bétis, adversário direto na briga, por 3 a 1, em pleno estádio Benito Villamarín, pela 27ª rodada. Destaque para o atacante João Félix, autor de dois gols no duelo.

A vitória levou o Atlético de Madrid para os mesmos 48 pontos do Barcelona, terceiro colocado. Ambos estão atrás do Real Madrid, que, com 63, abriu vantagem rumo ao título Espanhol, e Sevilla, com 55. O Betis acabou caindo para o quinto lugar, com 46.

O Atlético Madrid não deixou o Bétis respirar, marcou pressão e precisou de apenas dois minutos para inaugurar o marcador. João Félix recebeu grande passe de Ángel Correa dentro da área e finalizou de forma precisa para fazer 1 a 0.

Em vantagem, o Atlético começou a administrar o resultado, mas tomou um sufoco do Bétis. Bartra chegou a mandar uma cabeçada, à queima-roupa, rente à trave. O time da casa ameaçou mais uma vez, mas Oblak fez um milagre no arremate de Borja Iglesias para evitar o empate. No entanto, aos 45 minutos, não teve jeito. Tello pegou de primeira para empatar.

No segundo tempo, o Atlético de Madrid resolveu novamente subir ao ataque. Aos 16 minutos, foi a vez de Llorente achar João Félix dentro da área. O atacante só teve o trabalho de empurrar para o gol. Desta vez, o Bétis sentiu o gol, baixou a guarda e levou o terceiro.

Aos 35 minutos, Griezmann fez bela jogada e deu para Thomas Lemar, de dentro da área, soltar o pé para fazer 3 a 1. Depois foi só segurar para confirmar três pontos importantes na luta pela classificação.

Ainda neste domingo, o Celta Vigo recebeu o Mallorca e venceu por 4 a 3, com direito a gol do brasileiro Thiago Galhardo, ex-Internacional. Com isso, chegou aos 35 pontos, na décima posição.