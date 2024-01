Atlético de Madrid dá ‘presente de grego’ ao aniversariante Sevilla e avança na Copa do Rei

No aniversário de 134 anos do Sevilla, quem fez a festa foi o Atlético de Madrid que venceu o rival por 1 a 0, após ter dois gols anulados e ter um pênalti perdido, batido por Griezmann, nesta quinta-feira, no estádio Metropolitano, pelas quartas de final da Copa do Rei.

Com isso, o Atlético se junta a Athletic Bilbao, Mallorca e Real Sociedad na semifinal do torneio. Os confrontos serão realizados por sorteio.

Antes da bola rolar, o árbitro concedeu um minuto de silêncio em homenagem a dois torcedores do Sevilla, pai e filhos, que morreram ao se envolverem em um acidente com 12 carros e dez caminhões, a caminho da partida, em Santa Cruz de Mudela, em Ciudad Real. No total, 18 pessoas ficaram feridas. Os times jogaram com uma faixa preta no braço representando o luto.

Em campo, o jogo foi parelho, muito pegado, no melhor estilo Simeone. O Atlético teve um pouco mais de volume de jogo e teve a chance mais clara para sair na frente do placar após o zagueiro brasileiro Marcão acertar as pernas do adversário e cometer um pênalti aos 25 minutos. Griezmann foi para a cobrança, mas escorregou na hora do chute e isolou a bola.

O pênalti perdido desestabilizou o Atlético de Madrid, que, apesar de ter posse de bola, não conseguiu ameaçar o adversário. Griezmann, inclusive, pareceu abatido até a ida do time ao intervalo. Do outro lado, o Sevilla só se defendeu e conseguiu conter os ataques do adversário.

A postura do Atlético no segundo tempo foi totalmente diferente. A equipe de Simeone amassou o adversário e teve dois gols anulados. O primeiro, aos 14, marcado por Griezmann. O segundo, aos 23, convertido por Memphis Depay. Ambos por impedimento.

O Atlético, no entanto, lutou até o fim, diferente do adversário, que tentou levar o duelo para os pênaltis. Aos 34 minutos, não teve jeito. Depay recebeu de Ángel Correa e fuzilou o goleiro para fazer 1 a 0. Após o gol, o time da casa recuou e passou a administrar o resultado.

Nos acréscimos, o Sevilla esboçou uma pressão e chegou a ter um pênalti marcado já no minuto final por falta de Pablo Barrios. O árbitro, no entanto, foi chamado ao VAR, mudou de opinião e confirmou a vitória do Atlético de Madrid.