Atlético de Madrid condena racismo contra Vini Jr. e estuda punição a infratores

A Atlético de Madrid se manifestou nesta terça-feira em comunicado oficial e condenou a postura de seus torcedores que, no último domingo, entoaram cânticos racistas ao atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, durante o clássico válido pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com o comunicado, o clube vai trabalhar junto às autoridades para identificar os torcedores e também banir do quadro de sócios os fãs que tenham participado das injúrias racistas.

“O Atlético de Madrid condena fortemente os cânticos inadmissíveis que uma minoria de fãs fez do lado de fora do estádio e antes do dérbi. O racismo é um dos maiores flagelos da nossa sociedade e, infelizmente, o mundo do futebol e dos clubes não está livre de sua presença.”

A diretoria destaca ainda o fato de o clube sempre ter abraçado torcedores das mais diversas origens e garante que não vai deixar uma minoria manchar a história da agremiação.

“Nosso clube sempre foi caracterizado por ser um espaço aberto e integrado de fãs de diferentes nacionalidades, culturas, raças e classes sociais. E alguns não podem manchar a imagem de milhares de atleticanos qe apoiam sua equipe com paixão e com relação ao rival.”

Com o discurso de fazer um trabalho conjunto com as autoridades, o clube estuda uma forma dura de punição aos torcedores que forem identificados como autores de cânticos racistas.

“Nossa decisão é firme e categórica e não vamos nos deter até expulsá-los da família vermelha e branca, porque não podem formar parte dela”, informa a nota.