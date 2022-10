Esporte Atlético de Madrid cede empate no fim e perde chance de encostar no Barcelona

O Atlético de Madrid perdeu a chance de se igualar ao Barcelona no Campeonato Espanhol ao ceder o empate de 1 a 1 para o Rayo Vallecano nesta terça-feira, no Cívitas Metropolitano. Depois de sair na frente com um gol de Alvaro Morata, a equipe do técnico Diego Simeone permitiu o empate com um gol de pênalti de Falcão Garcia nos minutos finais.

Na classificação, o Atlético vai a 20 pontos e assume a terceira colocação na competição. Já o Rayo Vallecano se mantém na parte intermediária da tabela com 12. O Real Madrid, que visita o Elche nesta quarta, pela rodada do meio de semana, segue na liderança isolada do torneio com 25 pontos, três a mais que o Barcelona, que joga na quinta, diante do Villarreal.

No jogo, o Atlético de Madrid adiantou a marcação e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Griezmann fez um lançamento em profundidade para Alvaro Morata que teve tranquilidade para finalizar no canto esquerdo e fazer 1 a 0 aos 20 minutos.

Com o jogo sob controle na primeira etapa, o Atlético recuou demais na volta do intervalo e sofreu com a pressão do Rayo Vallecano. Palazon teve a chance do empate aos 19 minutos em chute que raspou a trave. Logo depois, foi a vez de Falcão Garcia perder chance incrível na pequena área.

O Atlético até conseguiu balançar a rede na etapa final em chute de Griezmann, mas o lance foi anulado por impedimento.

De tanto pressionar, o Rayo Vallecano chegou ao empate no fim do segundo tempo após toque de mão na bola de Gimenez dentro da área. O juiz consultou o VAR e confirmou a marcação da penalidade. Falcão Garcia cobrou com categoria e decretou o empate de 1 a 1.

Quem também entrou em campo pela rodada do Campeonato Espanhol foi o Sevilha, que recebeu o Valência e ficou no empate de 1 a 1. Cavani aproveitou cruzamento de Foulquier e, de cabeça, fez um 1 a 0 para os visitantes. O empate veio no final do segundo tempo com Erik Lamela deixando tudo igual.

O resultado deixa o Sevilha, que é comandando pelo técnico Jorge Sampaoli, com 10 pontos na parte intermediária da tabela. Já o Valência (15 pontos) briga para se aproximar do pelotão de frente na classificação.

Getafe e Athletic de Bilbao também ficaram no empate de 2 a 2 nesta terça-feira. Williams, logo aos dois minutos abriu o placar para os visitantes. Alena deixou tudo igual aos 27 minutos com toque preciso dentro da área. Na etapa final, o Athletic Bilbao voltou a comandar o placar com Raul Garcia. Aos 31 minutos, Munir El Haddadi selou o empate de 2 a 2.

Na classificação, o Athletic de Bilbao soma agora 18 pontos contra nove do Getafe, que luta para se distanciar da zona do rebaixamento.