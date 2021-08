Atlético de Madrid anuncia a contratação do atacante brasileiro Matheus Cunha

O Atlético de Madrid oficializou nesta quarta-feira a contratação do atacante Matheus Cunha. O jogador brasileiro foi adquirido junto ao Hertha Berlin, da Alemanha, por 30 milhões de euros (cerca de R$ 189 milhões na contação atual). O contrato do medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 com clube espanhol, atual campeão nacional, é de cinco temporadas.

Matheus Cunha chegou em Madri na terça-feira para realizar exames médicos e depois assinou o contrato com o Atlético de Madrid. Ele ficou fora do jogo do Hertha Berlin pelo Campeonato Alemão, no último final de semana, em meio às negociações.

Revelado nas categorias de base do Coritiba, Matheus Cunha tem passagem por grandes clubes na Europa, como o RB Leipzig, clube emergente da Alemanha. Na última temporada, pelo Hertha Berlin, balançou as redes oito vezes em 28 partidas. O Atlético de Madrid será o quarto clube na carreira profissional do jogador de 22 anos.

Um dos destaques da seleção olímpica na conquista da medalha de ouro em Tóquio-2020 – foi o artilheiro do Pré-Olímpico, em 2020, e de todo o ciclo com 21 gols, sendo três na Olimpíada -, o atacante foi convocado pelo técnico Tite para os próximos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, contra Chile, Argentina e Peru.

Em alta, Matheus Cunha se tornou a opção para o Atlético de Madrid reforçar o ataque, depois de o time não conseguir viabilizar a chegada de Vlahovic, da Fiorentina, e de Rafa Mir, que foi para o Sevilla. Vai jogar ao lado do uruguaio Luis Suárez.

A chegada do brasileiro como um jogador extracomunitário irá obrigar a equipe do técnico argentino Diego Simeone a se desfazer de alguma peça do plantel. O argentino Nehuén Pérez é um deles e está na Itália para concluir a sua transferência por empréstimo para a Udinese.