Atlético de Madrid abre 3 a 0, mas deixa Espanyol empatar e perde vice-liderança para o Real

O Atlético de Madrid foi vítima de uma reação surpreendente do vice-lanterna do Campeonato Espanhol nesta quarta-feira. Após abrir uma vantagem de 3 a 0 sobre o Espanyol, no RCDE Stadium, permitiu que os adversários buscassem um empate por 3 a 3, em jogo válido pela 36ª e antepenúltima rodada da liga nacional.

O gol que igualou o placar foi marcado pelo brasileiro Vinícius Souza, volante formado nas categorias de base do Flamengo que deixou o clube rubro-negro em 2020 após apenas oito jogos como profissional. Foi o primeiro gol dele pelo Espanyol, time no qual chegou no início da atual temporada europeia, vindo do futebol belga.

Já classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões, o Atlético começou a rodada como vice-líder, mas o empate o derrubou para terceiro, com 74 pontos, ultrapassado pelo rival Real Madrid, que chegou aos 74 ao vencer o Rayo Vallecano por 2 a 1.

O Espanyol, ainda na vice-lanterna, agora com 35 pontos, continua com chances de escapar do rebaixamento nas duas rodadas que restam. Em 19º lugar, está a três pontos de Real Valladolid (18º, primeiro da degola), Cádiz (17º) e Getafe (16º).

Dominante no primeiro tempo disputado no RCDE Stadium, o Atlético de Madrid foi para o intervalo com uma vantagem de 2 a 0, após Ñíguez abrir o placar e Griezmann ampliar. Carrasco fez o terceiro logo no primeiro minuto da etapa final, mas o Espanyol mostrou que estava vivo ao diminuir com Montes. Joselu fez o segundo, de pênalti, e o brasileiro Vinícius Souza usou a cabeça para arrancar o empate heroico, aos 34.

Também nesta quarta, o Villarreal venceu o Cádiz por 2 a 0 e o Getafe conseguiu bater o Betis por 1 a 0, na casa do adversário. Em outro jogo do dia, Sevilla e Elche não saíram do 1 a 1.