Atletas de Portugal têm diagnóstico de infecção gástrica após contato com Rio Sena

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 registraram mais dois casos de infecções gastrointestinais em atletas que disputaram provas de triatlo ou nado no Rio Sena, o principal canal fluvial que corta a capital francesa.

Após aletas da Bélgica e Suíça terem passado por atendimento médico com sintomas de contaminação, o Comitê Olímpico de Portugal (COP) confirmou que dois competidores do país também estão recebendo tratamento médico por conta de infecção gástrica.

Vasco Vilaça e Melanie Santos fazem parte do time de triatlo de Portugal e disputaram as provas nos dias 31 de julho e 5 de agosto. Segundo o COP, Vilaça tem quadro clínico estável e está recebendo o tratamento na Vila Olímpica de Paris.

“O Comité Olímpico de Portugal (COP) informa, através da sua Direção de Medicina Desportiva, que o atleta Vasco Vilaça desenvolveu, nas últimas horas, sintomas compatíveis com infecção gastrointestinal no decorrer da sua estadia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024”, diz o texto.

Já Melanie teve sintomas semelhantes, mas de forma mais branda que o companheiro de modalidade. A competidora apresentou melhora e já retornou para Lisboa, capital portuguesa.

Vasco Vilaça e Melaine Santos disputaram juntos a prova do triatlo em equipe e bateram na trave do pódio. A dupla terminou na quinta colocação na disputa.

O comunicado do comitê também cita a promessa do World Triathlon, que é a federação internacional da modalidade, de garantir junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que a água do Rio Sena estaria com os níveis de qualidade da água aprovados e seguros para uso dos atletas.

O órgão afirmou que a situação apresenta um risco à saúde dos competidores. “Não obstante o cumprimento dos limites de segurança exigidos, a presença de alguns dos parâmetros avaliados comporta um risco de infecção neste contexto ambiental”, completa.

Vale ressaltar que não há uma comprovação oficial de que os quatro atletas infectados e que apresentaram sintomas de contaminação foram, de fato, afetados pelas águas do Rio Sena.