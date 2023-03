Atletas de Hortolândia conquistam medalhas no karatê e taekwondo

Atletas do Projeto Escolinhas Esportivas, da Prefeitura de Hortolândia, se destacaram em torneios realizados no último fim de semana. Ao todo, foram quatro medalhas de ouro, sendo duas para o karatê e outras duas para o taekwondo – este, inclusive, garantiu vagas para a disputa dos Jogos Pan-Americanos deste ano.

No karatê, a competição foi em etapa classificatória do Campeonato Paulista da FPK (Federação Paulista de Karatê), em São Carlos. Na ocasião, o município recebeu medalhas douradas com Caio Pereira Pires de Campos e Rosana Ferrai.

Hortolândia teve bom desempenho no taekwondo – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O taekwondo, por sua vez, disputou o Pan-Am Series II, no Rio de Janeiro. Os atletas Enzo Paludo da Conceição e Nicolas de Sá conquistaram uma medalha de ouro cada e conseguiram a pontuação necessária para disputar os Jogos Pan-Americanos, que serão em Santiago, no Chile, em outubro.

Para o secretário de Esporte e Lazer de Hortolândia, Gleguer Zorzin, as Escolinhas Esportivas possuem como intuito o incentivo ao esporte, mesmo que não seja para disputar competições em alto rendimento.

“Parabenizamos nossos atletas por mais uma grande conquista. Os jovens de Hortolândia seguem representando a cidade nas competições nacionais e internacionais com ótimos resultados. Queremos motivar pessoas de todas as idades a ingressarem na prática esportiva e, para isso, continuaremos o trabalho para garantir as estruturas esportivas necessárias além de promover competições, seja para quem disputa esporte em alto rendimento ou apenas para treinar no cotidiano”, disse.

