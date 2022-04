Atletas da seleção, Militão e Fabinho estão bem após sustos na Liga dos Campeões

Nomes que muito provavelmente representarão o Brasil na Copa do Mundo do Catar, o zagueiro Éder Militão e o volante Fabinho foram a campo pela quartas de final Liga dos Campeões, na quarta-feira, e saíram de campo machucados. As últimas notícias sobre o estado de saúde deles, contudo, tranquilizaram os torcedores de Real Madrid, Liverpool e seleção brasileira.

Militão precisou ser substituído aos 18 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 1 do Real sobre o Chelsea, e saiu de campo mancando para dar lugar a Nacho Fernández. Nesta manhã, a agência EFE informou que o defensor sofreu apenas uma pancada no quadril e também sentiu dores no joelho, nada que afete sua sequência na temporada. A tendência é que ele esteja disponível para jogar contra o Getafe, no sábado, pelo Espanhol.

Com isso, caso continue tudo bem com o atleta, não haverá problemas para o treinador Carlo Ancelotti escalá-lo no jogo decisivo contra o Chelsea, marcado para as 16 horas de terça-feira, no Santiago Bernabéu. O Real Madrid avança mesmo se perder por um gol de diferença, enquanto o time inglês precisa vencer por dois para levar a decisão à prorrogação ou por três para se classificar direto.

O Liverpool seguiu o mesmo caminho dos madrilenhos e venceu o Benfica por 3 a 1, fora de casa. Durante a partida, Fabinho se chocou no ar com Nicolas Otamendi, nos acréscimos, e os dois foram retirados de campo, mas voltaram para jogar os cinco minutos restantes de partida. Após o apito final, o técnico Jürgen Klopp explicou que está tudo bem com o meio-campista.

“Há um pequeno corte. Ele está bem, é o que parece. Ele teve um corte na nunca e, obviamente, não havia cabelo que pudesse reter o sangue. É por isso que eles (Fabinho e Otamendi) precisaram de um pouco de tempo, mas ele deve ficar totalmente bem”, afirmou o treinador alemão.

Antes de decidir a vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, em duelo com o Benfica, no Anfield, às 16 horas de quarta-feira, o Liverpool tem um confronto direto com o Manchester City no domingo, valendo a liderança do Campeonato Inglês.