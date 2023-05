Ativistas ambientais interrompem final da liga inglesa de rúgbi em estádio cheio

Dois ativistas climáticos integrantes do grupo Just Stop Oil, que luta contra a produção de combustíveis fósseis na Inglaterra, interromperam a final da Premiership Rugby, liga nacional da modalidade, no último sábado, 27. Eles foram detidos e indiciados pela polícia após invadir o jogo decisivo entre Saracens e Sale Sharks e jogar um pó laranja no gramado do Estádio de Twickenham.

Os manifestantes identificados foram Samuel Johnson, de 40 anos, e Patrick Hart, de 37. E o próprio grupo publicou o ato em suas redes sociais. Esta não é a primeira vez que o Just Stop Oil interfere em grandes eventos, pois eles também estiveram presentes no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 de 2022, no Mundial de Sinuca deste ano e em outros lugares não relacionados ao esporte, como quando jogaram torta na cara de uma estátua de cera do Rei Charles III.

“Hora de dar um ‘tackle’ na crise climática!”, escreveu o movimento em postagem no Twitter, em alusão ao fundamento do rúgbi. “Dois apoiadores do Just Stop Oil entraram em campo na final do campeonato de rúgbi de hoje. Continuaremos a tomar medidas disruptivas até que este governo pare com novos combustíveis fósseis.”

No vídeo, nota-se que, assim que o campo foi invadido, oficiais correram atrás dos indivíduos, bem como alguns jogadores também ajudaram a dispersá-los. Parte do pó laranja ficou no gramado durante a realização da partida.

Em comunicado, o comandante do policiamento do norte e leste de Londres, Kyle Gordon, disse que a corporação está atenta às ações do grupo. “Com muitos outros eventos ocorrendo e visitantes em nossa cidade neste fim de semana, continuaremos monitorando e respondendo a esses incidentes rapidamente”, disse ele.

O Estádio de Twickenham fica localizado em uma região do subúrbio da capital inglesa e é considerado a casa da seleção de rúgbi do país. Com espaço para mais de 80 mil espectadores, estava lotado no jogo de sábado, o que fez com que o manifesto dos ativistas tivesse grande repercussão na mídia e “alta audiência”.