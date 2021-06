Athletico-PR vira sobre Atlético-GO, mantém 100% e lidera Brasileirão

O Athletico-PR assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, neste domingo à noite, ao vencer o Atlético-GO, por 2 a 1, de virada, na Arena da Baixada. O time paranaense atingiu os 12 pontos, ficando um na frente de Fortaleza e Red Bull Bragantino, mas com um detalhe importante: o time de Curitiba disputou quatro jogos, um a menos do que seus principais rivais.

Após esta quinta rodada, o Athletico mantém a única campanha com 100% de aproveitamento. De outro lado, até então sem ser vazado, o Atlético-GO continua com sete pontos, em oitavo lugar, mas também com quatro jogos.

O técnico português, António Oliveira, de 38 anos, manteve o esquema 5-3-2 no time paranaense. De outro lado, o técnico Eduardo Barraca também não mexeu no esquema 4-3-3, que vem funcionando neste início de competição.

O jogo começou equilibrado e quem saiu na frente foi o time goiano aos 12 minutos. O zagueiro Thiago Heleno tentou sair jogando, mas o volante Gabriel Baralhas roubou a bola, invadiu a área em velocidade e chutou cruzado.

O Athletico demorou para se recuperar do abalo emocional, errando muitos passes e saindo da defesa com muita lentidão. Mas chegou ao empate aos 42 minutos, quando Marcinho desceu pela direita e fez o levantamento alto. No segundo pau, Matheus Babi apareceu e testou para o chão, deixando tudo igual.

O time goiano voltou para o segundo tempo de forma consciente. E desperdiçou duas importantes chances. Aos 7 minutos, Natanael perdeu um chance incrível. Após lançamento longa de Oliveira, o goleiro Santos cortou de cabeça, mas a bola ficou com o atacante. Mesmo sem goleiro, Natanael acertou a trave direita. Aos 12, João Paulo faz o passe para Zé Roberto que chutou firme, porém, no travessão.

O time da casa acabou virando o placar aos 26 minutos. Abner Vinícius fez o levantamento e o volante Christian apareceu para cabecear para as redes. Três minutos depois, o Athletico quase ampliou numa cabeçada de Matheus Babi em lance em que o goleiro Fernando Miguel livrou com um tapinha.

Sem outra alternativa, o time goiano se arriscou nos últimos 15 minutos, quando transformou o jogo num duelo ataque contra defesa. Teve duas boas chances, mas finalizou para fora. Era mesmo uma noite de sorte do Athletico.

Pela quinta rodada, o Athletico-PR vai até Salvador para enfrentar o Bahia, quinta-feira, às 21h30. Na quarta-feira, às 19 horas, o Atlético-GO recebe em Goiânia o Fluminense.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 2 x 1 ATLÉTICO-GO

ATHLETICO-PR – Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Richard, Christian (Léo Citadini) e Terans (Jadson); Vitinho (Carlos Eduardo) e Matheus Babi (Renato Kayzer). Técnico: António Oliveira.

ATLÉTICO-GO Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Oliveira e Igor Cariús (Arthur Gomes); Gabriel Baralhas (Lucão), Marlon Freitas e João Paulo; Janderson (André Luís), Zé Roberto e Natanael. Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Gabriel Baralhas, aos 12, e Matheus Babi, aos 42 minutos do primeiro tempo. Christian, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Terans e Matheus Babi (Athletico-PR); João Paulo e Zé Roberto (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).