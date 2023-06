Athletico-PR vende naming rights e quer ter estádio ‘mais conectado, inovador e inteligente’

Quando pisar no gramado para enfrentar o Corinthians neste sábado, na abertura da 12ª rodada do Brasileirão, pela primeira vez o elenco do Athletico-PR dirá que não está na Arena da Baixada, tampouco no Estádio Joaquim Américo Guimarães. Nesta quinta-feira, o clube revelou a venda dos naming Rights do estádio, que agora passa a se chamar Ligga Arena. A ideia da parceria é ter a arena multiuso “mais conectada, inovadora e inteligente do Brasil.”

A data do anúncio tem um motivo especial. Foi do dia 24 de junho a inauguração da primeira Arena da Baixada, há 24 anos, que se tornou um dos grandes marcos na revolução que o clube viveu desde o final da década de 90.

“Estamos muito felizes com a concretização da parceria com a Ligga. O clube investiu durante anos na estrutura do estádio para que, neste momento, houvesse a consolidação do naming rights. Aliar a marca do clube à Ligga, uma empresa paranaense, é um orgulho para nós”, afirmou o presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Aguinaldo Farias. “Temos certeza de que essa união trará aos paranaenses e a todos os públicos que frequentarem o estádio inúmeros benefícios relacionados à inovação, tecnologia e experiência digital”, completou.

A companhia é pioneira em soluções de conectividade no Paraná e tem como controlador o empresário Nelson Tanure, reconhecido nacionalmente por investimentos emblemáticos de sucesso em múltiplos setores, sobretudo nas telecomunicações e no setor de energia. A Ligga é um dos patrocinadores do Athletico-PR desde o ano passado e agora amplia essa relação.

“A concretização deste projeto é mais uma conquista que reforça o vínculo com o paranaense e fortalece o reconhecimento de uma marca atuante na região. A definição pelo nome Ligga já foi realizada de forma colaborativa com a população do estado e este investimento é o marco de um novo patamar de relacionamento e geração de experiência junto aos mais diferentes públicos”, disse Tanure.

“Estamos muito animados com todas as possibilidades que existem a partir deste anúncio, que entrará para a história da Ligga e do Athletico. Quem frequenta o estádio para assistir aos jogos pode esperar muitas novidades, que vão aprimorar a experiência no local. E as possibilidades são ainda exponenciais com a chegada da tecnologia 5G”, disse Adeodato Volpi Netto, CEO da Ligga.

O objetivo da empresa ao investir nesta parceria é, ao longo do tempo, proporcionar aos torcedores experiências de conectividade e inovação nunca antes vistas em estádios de futebol, ampliando a atratividade para sediar grandes eventos, shows e feiras, transformando o espaço em uma “verdadeira arena multiuso conectada, inovadora e inteligente, algo pioneiro no Brasil”, de acordo com Adeodato.

Clube e parceira preparam uma festa de lançamento à torcida. “Queremos que o lançamento seja um dia especial para os torcedores, pois sabemos a relação de afeto que os rubro-negros têm pela Arena. Nossa intenção é engajar a torcida e mostrar que a parceria da Ligga tornará o clube ainda maior e sempre na vanguarda das experiências com o futebol”, destacou Rafael Marquez, CRO da Ligga.