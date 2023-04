Esporte Athletico-PR sofre, mas vence CRB nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Foi com muito sufoco, mas o Athletico-PR está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, ao derrotar o CRB nos pênaltis após vitória no tempo normal por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira, na Arena da Baixada.

O CRB havia vencido em Maceió por 1 a 0 e chegou a estar vencendo em Curitiba, mas recuou por completo e facilitou a virada do Athletico. Além da classificação, o time paranaense embolsou R$ 3,3 milhões de premiação.

Nos pênaltis, o goleiro Diogo Silva, que havia sido herói no tempo normal, teve duas chances de marcar, mas parou em ambas na defesa de Bento. O Athletico acertou todas as suas cobranças e carimbou a classificação.

Querendo repetir a façanha de 2021, quando eliminou o Palmeiras na terceira fase, o CRB não se intimidou frente ao estádio lotado por torcedores do Athletico, que esperavam uma vitória tranquila em sua casa. O time alagoano foi para cima e criou as melhores oportunidades de gol do primeiro tempo.

O CRB inaugurou o placar logo aos sete minutos. João Paulo recebeu de Juninho Valoura, invadiu a área e parou duas vezes em Bento. Anselmo Ramon pegou o rebote e marcou. O árbitro chegou a marcar impedimento, mas voltou atrás com a ajuda do VAR.

Após o gol, o CRB recuou e passou a jogar no contra-ataque. Foi assim que conseguiu fazer o segundo, mas, desta vez, o lance acabou sendo anulado pelo VAR, que viu impedimento de Matheus Ribeiro. Seria o segundo gol de Anselmo Ramon no embate.

A dificuldade em ameaçar o CRB fez Paulo Turra modificar o Athletico. O treinador fez logo duas substituições, com 40 minutos de jogo. Com as mudanças, o clube paranaense cresceu. Na melhor oportunidade, Terans fez grande jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área e mandou na trave. O goleiro Diogo Silva ainda fez duas defesas milagrosas para assegurar a vitória parcial.

O segundo tempo foi ataque contra defesa. Terans chegou a marcar aos quatro minutos, mas a arbitragem pegou impedimento e anulou o lance. A pressão continuou até que aos 18 minutos, o time paranaense empatou. Fernandinho deu belo cruzamento para Nadson, que rolou para Alex Santana empurrar.

O panorama continuou. O CRB viveu de lampejos de bons momentos e não conseguiu segurar o Athletico, que ampliou aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio, Thiago Heleno desviou para Alex Santana, que precisou tentar duas vezes para marcar mais um.

Nos minutos finais, o Athletico foi para o abafa, mas o CRB conseguiu levar o duelo para os pênaltis. Nas cobranças, Diogo Silva bateu o primeiro e errou. O árbitro mandou voltar. Na segunda tentativa, o goleiro repetiu a cobrança e ficou na defesa de Bento.

Na segunda cobrança do CRB, Anselmo Ramon acertou a trave. João Paulo e Matheus Ribeiro marcaram, mas nada serviu, já que Fernandinho, Terans, Pablo e Vitor Bueno fizeram e conduziram o clube paranaense à próxima fase.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 2 X 1 CRB

ATHLETICO – Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho (Willian); Erick (Vitor Bueno), Fernandinho e Christian (Pablo); Terans, Vitor Roque e Rômulo (Alex Santana). Técnico: (Paulo Turra).

CRB – Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão (Edimar); Auremir (Lucas Lima), Juninho Valoura (Falcão) e João Paulo; Mike (Gum), Anselmo Ramon e Renato (Copete). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Anselmo Ramon, aos sete minutos do primeiro tempo. Alex Santana, aos 18 e aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden.

CARTÕES AMARELOS – Alex Santana (Athletico); Juninho Valoura e Falcão (CRB).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).