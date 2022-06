Athletico-PR proíbe adereços de organizadas na Arena contra violência no futebol

As cenas lamentáveis de brigas entre torcidas organizadas nos últimos dias assustaram os dirigentes do Athletico-PR. Houve feridos após duelo entre fanáticos do clube com uma uniformizada do Juventude, em Caxias do Sul, e um palmeirense passou mal e acabou morrendo após um conflito com torcedores do Coritiba no Couto Pereira. Para evitar o aumento desses desagradáveis episódios, o clube definiu que a partir desta noite, no duelo com o Corinthians, nenhum adereço de organizadas será permitido na Arena da Baixada.

Foi a forma encontrada pelo Athletico-PR para tentar preservar as famílias que vão ao estádio e também tentar diminuir a violência no futebol. Pela paz nas arenas, até mesmo os uniformizados visitantes estarão impedidos de utilizarem suas faixas, bandeiras e camisetas ao longo dos 90 minutos.

“O Club Athletico Paranaense, por decisão administrativa e colegiada dos membros das mesas diretoras do Conselho Administrativo e Deliberativo, em decorrência dos recentes e gravíssimos episódios de violência praticados por integrantes de torcidas organizadas, comunica que a partir desta data (já valendo para o jogo de 15/06/2022) será proibido o acesso de adereços relativos às torcidas organizadas (bandeiras, faixas, instrumentos de percussão e outros similares) em qualquer setor do estádio, inclusive dos clubes visitantes, na Arena da Baixada. A proibição é sem qualquer distinção”, afirmou o clube em nota oficial.

O clube paranaense ainda prometeu investir em novas ações para coibir brigas e mortes que apenas mancham a história do futebol em solo brasileiro e mesmo internacional. Reuniões entre os dirigentes devem ocorrer para a busca de uma solução.

“Sem prejuízo desta determinação, o Athletico permanecerá agindo de forma preventiva e repressiva para evitar novos episódios de violência e trabalhará incansavelmente para responsabilizar os infratores em todas as esferas, de maneira individualizada e/ou coletiva”, seguiu o clube.

E pediu que seus torcedores entendam a medida e colaborem em mais um apelo de paz que se faz necessário diante de tanta impunidade no futebol. “Contamos com a compreensão e o apoio dos athleticanos de bem para esta medida extrema que tem como único intuito evitar que atos de violência voltem a ocorrer. Não desistiremos para que as famílias possam frequentar a Arena com segurança.”