Athletico-PR oficializa o técnico Lucho González: ‘Identificação incontestável’

O Atlhetico-PR já tem um novo comandante para o restante da temporada. E trata-se de um velho conhecido da torcida. O ex-meia argentino Lucho González, que defendeu as cores do clube e ainda exerceu a função de auxiliar técnico,foi oficializado nesta terça-feira para a vaga do uruguaio Martín Varini, demitido após o 0 a 0 com o Criciúma.

“Lucho González é o novo treinador do Athletico Paranaense. Lucho começa a escrever, nesta terça-feira (24), um novo capítulo de sua vitoriosa história no Furacão. O argentino de 43 anos assume o cargo de técnico da equipe principal do rubro-negro. Ele trabalhará no CAT Caju ao lado da comissão técnica permanente do Athletico e sob a coordenação do diretor técnico Paulo Autuori”, anunciou os paranaenses.

O clube fez questão de citar os números da carreira do argentino e o avaliou como tendo “experiência de um multicampeão”. Apenas defendendo o clube, em seis temporadas, Lucho conquistou A Copa Sul-Americana de 2018 e 2021, a Levain Cup de 2019, a Copa do Brasil de 2019 e o Campeonato Paranaense de 2020.

“Lucho tem uma identificação incontestável com o Furacão. Somadas às conquistas por outros clubes da América do Sul, da Europa, do Oriente Médio e também pela Seleção Argentina, Lucho González se tornou um dos atletas argentinos mais vitoriosos da história”, frisou o Athletico.

Com licença na CBF e na Associação Argentina de Futebol (AFA) para ser técnico, o ex-meia se prepara para atuar na beira dos gramados desde 2021, No ano seguinte, ele foi auxiliar técnico do Athletico. Depois, se aventurou como treinador no Ceará, antes de voltar a ser auxiliar no Internacional.

Lucho assume o Athletico-PR com a missão de classificá-lo à semifinal da Copa sul-americana. Em Curitiba, a equipe fez 1 a 0 no Racing, mas passou enorme sufoco. Agora, o time joga pelo empate na Argentina, nesta quinta-feira.