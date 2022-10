Athletico-PR ganha apoio de funcionários e da torcida em embarque para Guayaquil

A derrota para o Palmeiras na terça-feira em nada interferiu no ânimo dos jogadores do Athletico-PR e de sua torcida para a final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o clube embarcou para Guayaquil, onde encara o Flamengo no sábado pela inédita taça, nos braços da torcida e com voto de confiança dos funcionários do clube.

Enquanto os cariocas foram direto ao aeroporto no Rio passar energia para o elenco, os atleticanos optaram por lotar o CT antes de acompanhar a delegação na partida rumo ao Equador. Após muita festa e palavras de confiança, os jogadores e a comissão técnica de Felipão embarcaram com o famoso “eu acredito” da galera.

A festa para os campeões da Copa Sul-Americana da temporada passada começou com o time ganhando um corredor polonês dos funcionários do clube, com bexigas pretas e vermelhas nas mãos e muita gritaria. Depois, na saída do CT, muitos torcedores transmitiam palavras de incentivo ao grupo. Felipão não escondia o sorriso com tamanho apoio e acenava para todos. O zagueiro Thiago Heleno, ainda mais empolgado, distribuía abraços e parava para longas sessões de fotos com os fanáticos paranaenses.

“Estaremos juntos, com alma e coração, a cada palmo de grama, em cada disputa de bola, pela glória eterna”, trazia a faixa de incentivo ao elenco. O voo da delegação faria uma escala na Bolívia antes de se dirigir para o Equador.

Diferentemente do rival, o Athletico-PR montará uma estrutura na Arena da Baixada para quem não puder ira para Guayaquil acompanhar a decisão. Quatro grandes telões serão instalados no gramado, com entradas vendidas com a valores a partir de R$ 20. E a casa estará cheia, pois o clube anunciou que 40 mil ingressos foram vendidos rapidamente.