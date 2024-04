Esporte Athletico-PR estreia no Brasileirão com goleada sobre o Cuiabá na Ligga Arena

O Athletico-PR deu mostras de que poderá alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time paranaense não tomou conhecimento do Cuiabá e venceu por 4 a 0, na Ligga Arena, pela primeira rodada, solidificando assim o trabalho do técnico Cuca, que já conquistou o torneio estadual nesta temporada.

Este foi apenas o sétimo confronto entre as equipes. O Athletico venceu quatro, perdeu dois e empatou um. De quebra, o time rubro-negro é o primeiro líder da edição atual do Brasileirão.

O Athletico se inspirou nas boas atuações na Sul-Americana para sufocar o Cuiabá. Logo aos 21 minutos, após cobrança de escanteio de Fernandinho, Julimar cabeceou e Pablo completou para o fundo das redes. O baque foi grande no Cuiabá, que passou a assistir o rival.

Aos 36, em bela troca de passes do time paranaense, a bola chegou em Fernandinho, que acionou Canobbio na entrada da área. O meia bateu com precisão para fazer 2 a 0. O terceiro saiu aos 38. O camisa 14 disparou pela direita e cruzou para Leo Godoy, que empurrou para o gol.

Sem ter um padrão, o Cuiabá pareceu perdido em campo e ficou apenas correndo atrás do adversário, deixando o meio de campo exposto. Não teria sido nada absurdo de o Athletico fosse para o intervalo com um placar ainda mais elástico.

No segundo tempo, o Athletico passou a se poupar dentro de campo visando evitar o desgaste. Mesmo assim, isso não impediu que o Cuiabá continuasse errando passes bobos e mostrasse muita dificuldade na criação, tanto que a bola praticamente não chegou nos homens de frente.

Com calma, o Athletico fez o quarto aos 35. Zapelli cobrou falta com precisão para Mastriani fazer o seu. Depois o time paranaense apenas administrou a vantagem para confirmar os primeiros três pontos na competição.

Na próxima rodada, o Athletico enfrenta o Grêmio na quarta-feira, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O Cuiabá enfrentaria o Vitória, mas o jogo foi adiado por causa da participação do time do Mato Grosso na Copa Verde. O duelo é contra o Vila Nova, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 4 X 0 CUIABÁ

ATHLETICO-PR – Bento; Leo Godoy, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick (Felipinho) e Canobbio (Zé Vitor); Cuello (Zapelli), Julimar (Alex Santana) e Pablo (Mastriani). Técnico: Cuca.

CUIABÁ – Walter; Marllon, Allyson e Alan Empereur; Railan, Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Max/Isidro Pitta) e Rikelme; Derik Lacerda (André Luís), Deyverson (Filipe Augusto) e Clayson (Jonathan Cafu). Técnico: Luiz Fernando Iubel.

GOLS – Pablo, aos 21, Canobbio, aos 36 e Leo Godoy, aos 38 minutos do primeiro tempo. Mastriani, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alan Empereur (Cuiabá)

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

RENDA -R$ 704.600,00

PÚBLICO – 22.169 torcedores

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).