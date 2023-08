Athletico-PR entra com protesto na CBF e exige ‘árbitros experientes’ em seus jogos

O Athletico-PR não aceitou a anulação do gol do chileno Vidal na vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, terça-feira, pelo Brasileirão, e resolveu protestar na CBF, mesmo a entidade vendo a marcação de toque de mão como correta. O clube já havia reclamado do estreante Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santos, após o apito final, e pediu “árbitros experientes” em suas partidas em recurso enviado na quarta-feira.

“O Club Athletico Paranaense enfrentou o Cuiabá Esporte Clube na última terça-feira, na Ligga Arena, em partida válida pela 19ª do Campeonato Brasileiro. O Athletico informa que, ontem (quarta-feira), apresentou carta de irresignação e protesto à Diretoria de Competições e à Presidência da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol”, revelou o clube.

“A carta se refere ao nível insatisfatório da arbitragem na referida partida e solicitação de providências para que, nas rodadas faltantes do Campeonato Brasileiro, sejam designados árbitros com notória experiência e que contribuam para um espetáculo esportivo de excelência, que é o merecido para futebol brasileiro.”

O lance questionado pelo Athletico-PR ocorreu no começo da etapa final quando o time ganhava por somente 1 a 0. Vidal roubou uma bola na entrada da área e mandou um chute indefensável para Walter. Nenhum jogador do Cuiabá reclama do lance, mas o VAR anula acusando mão.

Seria o primeiro gol do chileno e valia a sexta posição na tabela, em disputa no saldo de gols com o Fluminense por vaga no G-6, que dá vaga à Libertadores de 2024. Nas redes sociais, o time paranaense lamentou a decisão de Arthur Gomes Rabelo. “Inacreditável. O árbitro que nunca apitou uma primeira divisão encontrou um toque fantasma na mão do Vidal.”

O próximo jogo do Athletico-PR será somente na segunda-feira, em visita ao Goiás, e a CBF ainda não anunciou a escala de arbitragem. O clube vai pressionar para que não tenha mais “novatos” em suas partidas na elite nacional. A primeira resposta vai sair nesta sexta-feira com a definição de quem apitará na 20ª rodada.