Athletico-PR empata com América-MG em casa e perde chance de encostar nos líderes

Não foi desta vez que o Athletico-PR conseguiu se recuperar dos últimos tropeços. Neste domingo, o time paranaense empatou com o América-MG por 1 a 1, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na Arena da Baixada, em Curitiba.

Diante da igualdade no marcador, o Athletico ficou na quinta colocação, com 38 pontos. O América-MG ficou em nono, com 31 pontos, e, de quebra, manteve uma invencibilidade de cinco jogos. A última derrota do time mineiro foi para o Palmeiras há exatamente um mês.

Os dois times entraram em campo frustrados pelos resultados do meio de semana. Ambos foram eliminados da Copa do Brasil. Os paranaenses caíram diante do Flamengo, enquanto os mineiros foram eliminados pelo São Paulo. Além disso, pelo Brasileirão a situação era de cobrança para o Athletico, pela goleada sofrida também para o Flamengo na última rodada, por 5 a 0. Para o América-MG a situação era mais confortável. O time vinha embalado por quatro vitórias consecutivas.

No início de jogo, a pressão dos donos da casa foi intensa. O gol veio aos 24 minutos. Abner fez a jogada pela direita e cruzou, na ânsia de tentar cortar, o zagueiro Éder mandou contra suas redes: 1 a 0. O atacante Pablo ainda mandou para gol no rebote, mas a bola já havia passado da linha.

Mesmo em vantagem, o Athletico manteve um bom nível e permaneceu jogando no campo ofensivo. O América-MG buscava a reação principalmente através da dupla Henrique Almeida e Emmanuel Martínez. Os dois estavam bem entrosados e ofereceram perigo à defesa atleticana na reta final da primeira etapa.

O segundo tempo começou mais franco. Os dois times buscavam as ações ofensivas. E foi o América que conseguiu chegar ao gol. Pedrinho dominou a bola pelo lado esquerdo, tocou para Juninho, que cruzou, Felipe Azevedo escorou e Henrique Almeida de bicicleta fez um golaço, 1 a 1.

O Athletico se abateu após a reação do adversário e só foi retomar as rédeas na reta final. Aos 33 minutos, Vitor Roque recebeu na cara do goleiro Matheus Cavichiolli, que praticou grande defesa. No entanto, apesar da pressão dos donos da casa o placar ficou no empate.

O Athletico volta a jogar no próximo fim de semana, contra o Ceará no Castelão, sábado, às 19h. O América-MG joga no domingo, contra o rival Atlético-MG, no Independência, às 16h.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 1 X 1 AMÉRICA-MG

ATHLETICO-PR – Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Fernandinho, Alex Santana (Erick) e Terans (Léo Cittadini); Canobbio (Rômulo), Pablo (Vítor Roque) e Cuello (Vitinho). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichiolli; Patric, Iago Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal (Ricardo Silva), Juninho e Alê (Emmanuel Martínez); Matheusinho (Pedrinho), Henrique Almeida (Wellington Paulista) e Felipe Azevedo (Everaldo). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Éder (contra), aos 24 minutos do primeiro tempo. Henrique Almeida, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Não houve.

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena da baixa, em Curitiba (PR).