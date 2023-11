Athletico-PR e Marcelo Cirino acertam a rescisão amigável do contrato que terminava em dezembro

Terminou nesta quarta-feira a quarta passagem de Marcelo Cirino no Athletico-PR. Fora dos planos, o atacante estava encostado nos últimos dois meses e acertou uma acordo amigável para a antecipação do vínculo que duraria até dezembro.

“O Athletico Paranaense informa que, em comum acordo, acertou a rescisão do contrato do atacante Marcelo Cirino. Revelado no CAT Caju, Marcelo encerrou a quarta passagem pelo Rubro-Negro. No total, foram 251 partidas disputadas, com 54 gols marcados e presença em momentos inesquecíveis”, informou o clube.

Ídolo da torcida, desta vez o atacante não conseguiu corresponder às expectativas. Contratado em março de 2022 após sair do Bahia por causa de uma ataque à delegação, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho em agosto, passando por cirurgia e se afastando por oito meses.

Na volta, acabou não tendo espaço e ficou somente treinando no CT do Caju. Em reunião com a direção, optou pela rescisão para já ficar livre e buscar uma nova casa. O fim do vínculo até já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O clube, ao agradecer o jogador5, lembrou de suas façanhas com a camisa athleticana. “Com participações decisivas, Marcelo Cirino se destacou nas conquistas da Conmebol sul-americana 218, Levain Cup 2019 e, é claro, na Copa do Brasil 2019, escrevendo o nome na história athleticana”, listou. “O Athletico Paranaense agradece mais uma vez o atacante Marcelo Cirino pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira.”

Além de Cirino, o zagueiro Zé Ivaldo já havia rescindido. Outros quatro jogadores têm vínculos se encerrando no próximo mês: o volante chileno Vidal, que passou por cirurgia, o lateral-direito Bruno Peres e os atacantes Willian Bigode e Thiago Andrade.