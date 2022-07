Athletico-PR e Inter empatam duelo direto e perdem a chance de colar na liderança

No duelo que abriu as disputas da 17ª rodada do Brasileirão, na tarde deste sábado, Athletico-PR e Internacional ficaram no empate sem gols na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), e perderam a chance de assumir a liderança, mesmo que provisoriamente.

Atualmente com 29 pontos, o Internacional aparece na terceira colocação e chegou ao quarto jogo sem derrota. Já o Athletico-PR, que está dividindo as atenções também com o mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores, vem em quarto com 28.

Os dois times fizeram um primeiro tempo bastante disputado, com as duas equipes procurando espaços para chegar com perigo ao gol adversário. Logo aos 16 minutos, depois de um escanteio batido, Pedro Henrique pegou a sobra e bateu firme, mas a bola explodiu na trave, perdendo uma ótima oportunidade para o time visitante.

A resposta do Athletico-PR também veio em uma bola alçada na área. Aos 31, Erick infiltrou entre os zagueiros e testou firme, mas mandou por cima do travessão. Já nos minutos finais, o Internacional acertou mais uma bola na trave, dessa vez em uma pancada de Carlos de Pena. Por isso, o primeiro tempo terminou mesmo zerado.

Na volta do intervalo, o time da casa até chegou a balanças às redes, mas teve o gol anulado pelo VAR. Aos 14 minutos, Abner cruzou na área e Terans mandou para o gol. Mas, após análise, foi possível ver ele mandando a bola com o braço para as redes e por isso, o duelo seguiu zerado. Enquanto isso, o Internacional também tentava incomodar a zaga adversária.

Aos poucos, o ritmo da partida foi caindo, mas o time visitante levou perigo mais uma vez aos 37, quando Moisés arriscou um chute forte de fora da área e mandou por cima do travessão. Nos minutos finais, as duas equipes foram para o tudo ou nada, mas o duelo terminou mesmo com a igualdade sem gols.

Agora, os times voltam a campo na próxima quarta-feira para a disputa da 18ª rodada do Brasileirão. Logo às 19h30, o Athletico-PR recebe o Atlético-GO na Arena da Baixada. Um pouco mais tarde, às 20h30, no estádio Beira-Rio, o Internacional encara o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 0 X 0 INTERNACIONAL

ATHLETICO-PR – Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Hugo Moura, Erick e Terans (Rômulo); Canobbio (Vitor Roque), Pablo (Pedrinho) e Cuello (Vitor Bueno). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

INTERNACIONAL – Daniel; Heitor, Vitão, Kaíque Rocha e Moisés; Gabriel, Edenílson (Lucas Ramos), Maurício (Johnny) e Carlos de Pena (Caio Vidal); Pedro Henrique (David) e Alemão (Wesley Moraes). Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – Pedrinho (Athletico-PR) e Carlos de Pena e Kaíque Rocha (Internacional).

RENDA – R$ 572.030,00.

PÚBLICO – 22.515 presentes.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).