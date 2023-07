Athletico-PR e Cruzeiro empatam por 3 a 3 em jogo intenso em Curitiba

Num jogo de muita intensidade, emoções e gols, Athletico-PR e Cruzeiro empataram por 3 a 3, neste sábado, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate praticamente não mudou as posições de ambos os times na tabela, mas o futebol técnico e competitivo abriram a perspectiva de que as duas equipes podem fazer campanha melhor nesta temporada.

O time da casa vinha de duas vitórias e agora aparece com 27 pontos, em sexto lugar. O Cruzeiro, que vinha de dois tropeços como mandante, agora soma 23 pontos, em décimo.

O Athletico poupou alguns jogadores, como os volantes Erick e Fernandinho, visando o seu compromisso pelas oitavas da Copa Libertadores diante do River Plate-ARG, na próxima terça-feira, às 21h.

A temperatura estava baixa e com ameaça de chuva, mas o Cruzeiro iniciou o jogo bem quente. Abriu o placar logo aos sete minutos. Lucas Silva cobrou escanteio do lado direito, Neris desviou no meio da área e a bola sobrou na segunda trave para Arthur Gomes se esticar e completar de cabeça para as redes. Demorou um pouco, mas o VAR deu legalidade ao lance.

O gol irritou os jogadores atleticanos, tanto que Vidal apelou quando Arthur Gomes tentou dar nele uma caneta. O chileno cometeu falta feia e recebeu o cartão amarelo. Errando passes, o Athletico pouco chegou ao ataque e se entregou ao domínio do Cruzeiro, que marcou o segundo gol aos 36 minutos. Wesley roubou a bola no lado direito, caminhou um pouco e cruzou rasteiro. A bola passou por toda a defesa e sobrou do outro lado para o chute de Arthur Gomes.

Mas o Athletico diminuiu o placar aos 40 minutos. Após levantamento na pequena área, Madson tentou desviar de cabeça, a bola bateu na defesa e sobrou para o chute cruzado e certeiro. Um gol que acordou a torcida e reverteu a situação em campo, com os paranaenses terminando em cima do Cruzeiro.

O time da casa voltou com três mudanças para o segundo tempo com as entradas de Fernandinho, Erick e Pablo. A etapa começou intensa e quase que o Athletico empatou aos dois minutos. Madson ajeitou de cabeça após falta levantada por Vitor Bueno e a bola sobrou no segundo pau para Pablo. O atacante esticou a perna, alcançou a bola, mas ela bateu na trave e saiu.

O time paranaense manteve a pressão e aos 11 minutos foi a vez de Canobbio soltar a bomba de fora da área, exigindo que Rafael Cabral tocasse por cima do travessão com as duas mãos. Passado o maior sufoco, o Cruzeiro também saiu de trás, tentando ocupar os espaços deixados na marcação do adversário.

De tanto apertar, o Athletico empatou aos 32 minutos. Cannobbio abriu para Madson, do lado direito, e a este tocou de primeira para o outro lado, onde Pablo empurrou no alto do gol. O Cruzeiro não desanimou e acertou o pé da trave num chute de chapa de Wallisson, aos 35 minutos. No minuto seguinte, Lucas Silva pegou a defesa do Athletico desprotegida e lançou para Wesley. O atacante invadiu a área e chutou forte para fazer 3 a 2 para os mineiros.

Dois minutos depois, o Athletico teve um pênalti a seu favor, quando o goleiro Rafael Cabral derrubou Canobbio, que avançava em alta velocidade. Na cobrança, o experiente Fernandinho não brincou: chutou forte e alto, tudo igual no placar. Três gols para cada lado. Apesar dos nove minutos de acréscimos, o resultado não mudou.

Pelo Brasileirão, os dois times voltam a campo no outro final de semana. O Athletico vai sair diante do Santos, sábado (5), às 16h. O Cruzeiro vai receber o líder Botafogo no domingo (6), em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 3 X 3 CRUZEIRO

ATHLETICO-PR – Bento; Madson, Matheus Felipe (Arriagada), Thiago Heleno e Esquivel; Hugo Moura (Fernandinho), Artur Vidal (Erick) e Vitor Bueno (Zapelli); Cuello (Pablo), Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho.

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Palacios (William), Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva (Fernando Henrique), Filipe Machado (Matheus Pereira) e Mateus Vital (Wallisson); Wesley e Arthur Gomes (Nikão). Técnico: Pepa.

GOLS – Arthur Gomes, aos 7 e aos 36, Madson, aos 40 minutos do primeiro tempo. Pablo, aos 32, e Wesley, aos 36, e Fernandinho (pênalti), aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Artur Vidal (Athletico); Palacios, Rafael Cabral, Wesley e William (Cruzeiro).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 23.679 pagantes.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).