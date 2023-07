Athletico-PR e Barcelona oficializam transferência de Vitor Roque

O Athletico-PR e o Barcelona enfim oficializaram a transferência do atacante Vitor Roque, nesta quarta-feira. O jogador de apenas 18 anos assinou contrato até a temporada 2030/31, mas só se apresentará ao clube espanhol no meio de 2024 para a disputa da temporada europeia de 2024/25.

“O tigre é um dos animais mais velozes e ferozes do mundo. Agora, o rei dos tigres chegou a Barcelona”, anunciou o clube catalão em vídeo publicado nas redes sociais. Após imagens de tigre, o Barça confirmou a chegada do reforço brasileiro: “Tigrinho é culé”. Trata-se de referências aos apelidos do time e do próprio jogador – seu pai era chamado de “Tigrão”.

O acerto já esperado há algumas semanas, mas ainda faltava a oficialização. De acordo com os jornais espanhóis, o Barcelona vai desembolsar 71 milhões de euros (cerca de R$ 381 milhões) pelo atleta. Serão 30 milhões de euros fixos e mais 31 milhões de euros variáveis, a depender de metas a serem alcançadas. Os clubes não confirmaram os valores envolvidos na negociação.

“O Athletico e o Barcelona chegaram a um acordo para a transferência de Vitor Roque. O jogador, cuja ida ao Barcelona está prevista para a temporada 2024/25 (julho de 2024), assinou contrato com o clube catalão até ao final da temporada 2030/31”, informou o Athletico-PR.

O time espanhol confirmou apenas o valor da cláusula de rescisão. O clube que quiser tirar o jogador do Barça antes do fim do seu contrato terá que desembolsar 500 milhões de euros, equivalente a R$ 2,6 bilhões.

Em seu anúncio, o Barcelona fez diversos elogios às habilidades do jogador, um dos artilheiros do Brasileirão, com sete gols – só está atrás de Tiquinho Soares (10). O time espanhol exaltou à capacidade de adaptação do atleta, em jogar em diferentes posições no ataque, sua leitura e ritmo de jogo e também sua habilidade nas finalizações.

“Com apenas 18 anos, Vitor Roque já disputou mais de 50 jogos no Campeonato Brasileiro. O brasileiro estreou na Série A com o Cruzeiro aos 16 anos e após seis partidas deu o salto para a Série A com o Athletico-PR, que também disputa a Copa Libertadores. Em suma, Roque tem ampla experiência nacional e internacional, apesar de ainda ser um adolescente”, elogiou o Barcelona.

Na terça, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, indicou que o acerto estava praticamente certo. Mas indicou preocupação sobre a futura estreia do atleta, em 2024. Isso porque o clube vem enfrentando dificuldades de se adequar às regras do Fair Play Financeiro do futebol espanhol, nos últimos anos.

Para o jornal espanhol Sport, ele disse que a futura inscrição de Vitor Roque no Espanhol vai depender das regras financeiras da competição. “Vai depender do Fair Play, do plano de viabilidade que temos que cumprir. E há algumas operações que devem ser feitas, a não ser que o clube consiga uma receita que nos dê este Fair Play”, declarou o dirigente.