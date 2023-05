Esporte Athletico-PR derruba invencibilidade de 27 jogos do Internacional no Beira-Rio

Em um duelo tradicional no sul do País, cada time mandou em campo durante um tempo. Mas quem se deu pior no final das contas foi o Internacional perdeu para o Athletico, por 2 a 0, dentro do Beira-Rio, no começo da noite desta quarta-feira pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time colorado foi melhor no primeiro tempo, mas a equipe paranaense se deu bem no segundo e marcou seus gols com Christian e Willian, derrubando uma série invicta do time gaúcho em casa de 27 jogos, que já durava 10 meses.

Com o resultado, o Athletico-PR engatou a segunda vitória seguida e agora está na parte de cima da tabela com nove pontos. O Inter vive situação completamente oposta. Depois de conhecer a sua segunda derrota seguida, está na parte intermediária com sete. No domingo caiu diante do São Paulo por 2 a 0, no Morumbi.

O Internacional começou fazendo pressão e criando boas jogadas, principalmente pelo lado direito. Aos sete minutos, depois de um cruzamento de Bustos, Luiz Adriano chegou cabeceando e carimbou a trave. O próprio atacante acertou o poste mais uma vez. Aos 20 minutos ele foi lançado em profundidade e como viu que o goleiro Bento estava adiantado, tentou a cobertura, mas a bola bateu no travessão antes de sair.

Enquanto isso, o Athletico-PR tinha dificuldades para responder, tanto que a primeira jogada ofensiva só saiu aos 35 minutos. Vitor Roque cruzou para Pablo, que chutou rasteiro, mas Keiller fez a defesa.

Na volta do intervalo, o Athletico-PR retornou melhor e incomodou logo aos quatro minutos. Fernando cruzou na área e Vitor Roque cabeceou para fora. Já aos 31 minutos foi a vez de Canobbio, que havia acabado de entrar, ter sua chance. Ele ganhou na corrida de Igor Gomes, invadiu a área e chutou firme, mas Keiller fez a defesa.

Depois de tanto tentar, o visitante abriu o placar aos 33 minutos. Canobbio tocou para Christian, na entrada da área, que dominou e bateu colocado, no alto, praticamente no ângulo. A bola ainda bateu na trave antes de morrer no fundo da rede. O Athletico cresceu ainda mais na partida e ampliou o placar para 2 a 0 nos acréscimos. Aos 50 minutos, Willian recebeu um lançamento longo de Bento e encobriu Keiller, que nada pôde fazer.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da sexta rodada do Brasileirão. No sábado, às 21h, o Internacional visita o Atlético-MG, no Mineirão. Já no domingo, o Athletico-PR faz um clássico contra o Coritiba, na Arena da Baixada, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 2 ATHLETICO-PR

INTERNACIONAL – Keiller; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Rodrigo Moledo e Renê (Thauan Lara); Baralhas (Estevão), Carlos de Pena, Alan Patrick, Wanderson (Lucca) e Pedro Henrique; Luiz Adriano (Gabriel Barros). Técnico: Mano Menezes.

ATHLETICO-PR – Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura (Christian), Erick e Alex Santana (Vitor Bueno); Thiago Andrade (Canobbio), Pablo (Matheus Felipe) e Vitor Roque (Willian). Técnico: Paulo Turra.

GOLS – Christian, aos 33 e Willian, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Igor Gomes (Internacional) e Bento, Hugo Moura, Pedro Henrique e Vitor Bueno (Athletico-PR).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA – R$ 187.592,00.

PÚBLICO – 13.537 total.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).